Fake-News-Ticker: Falschbehauptungen zu US-Corona-Todeszahlen

10. September: Corona-Todeszahlen in den USA nicht "heimlich korrigiert"

Aktuell werden der Zahlen der amerikanischen Centers for Disease Control (CDC) in Sozialen Netzwerken, wie den Telegram-Channels der bayerischen, selbsternannten “Querdenker”, verbreitet - und dabei falsch ausgelegt.

Ausgangspunkt für die Falschbehauptungen ist der Satz der CDC: “Für sechs Prozent der Toten war Covid-19 die einzige angegebene Todesursache.” Daraus leiten Kritiker der Corona-Maßnahmen oder Anhänger der “Querdenken”-Bewegung ab, dass nur sechs Prozent der bisher in der Statistik geführten Todesfälle in den USA auf Corona zurückzuführen seien. So auch in Bayern, etwa in der “Querdenken089”-Gruppe auf Telegram.

Doch das ist falsch. Die Aussage der CDC bedeutet, dass bei sechs Prozent der registrierten Todesfälle in den USA die einzige erwähnte Todesursache auf dem Totenschein Covid-19 war (wobei es auch vorkommen kann, dass zum Beispiel Vor- oder Begleiterkrankungen auf dem Totenschein nicht vermerkt waren). Bei den restlichen 94 Prozent standen auf dem Totenschein neben Covid-19 noch weitere Erkrankungen oder Ursachen, die zum Tod beitrugen. Mehr Fakten dazu stehen in diesem #Faktenfuchs.

In den Falschbehauptungen zu den CDC-Zahlen heißt es in Varianten auch oft, die vermeintliche Wahrheit werde nun “offengelegt”, die Zahlen würden korrigiert, und zwar “still und heimlich”. Auch das ist falsch. Die Anmerkung der CDC oder die Daten in den Updates bedeuten keine Korrektur vermeintlich falscher ursprünglicher Zahlen, sondern sind eine Präzisierung der Todesursachen. Die Zahlen wurden auch nicht “heimlich” richtiggestellt und auf einen kleinen Bruchteil reduziert - die Zahlen stehen für alle zugänglich auf der Webseite. Die Behörde stellt diese Informationen seit Mai öffentlich bereit.

09. September: Zwei Söder-Zitate verkürzt wiedergegeben

Aktuell kursieren zwei Aufnahmen, in denen Aussagen des bayerischen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) falsch wiedergegeben oder seine Äußerungen bewusst falsch gedeutet werden. Vor allem in Kreisen der Kritiker der Corona-Maßnahmen und im Umfeld der sogenannten Corona-Rebellen werden diese Inhalte in Sozialen Netzwerken wie Telegram, aber auch auf YouTube und Facebook verbreitet.

Anfang September veröffentlichte eine Facebookseite ein rund einminütiges Video mit dem Titel “Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erklärt einem Mädchen die Lage!”. Bei dem Video handelt es sich um einen Audiomitschnitt. Es hat (Stand: 9. September) mehrere hunderttausend Aufrufe, wurde mehrere tausend Mal geteilt. Das Standbild zeigt ein Foto Söders und daneben ein angebliches Zitat aus dem Video: “Wenn Du keinen Abstand hältst zu deinen Schulfreund, musst Du mit dem Tod deiner Eltern rechnen", sagt Söder zu einem 10-jährigen Kind.

Söder hat diesen Satz jedoch nie gesagt. Wörtlich heißt es in dem Mitschnitt: "Und wir wollen auch die Großeltern und die Älteren schützen. Und wenn wir einfach nur nebeneinander sitzen und die Regeln nicht beachten, dann stecken wir uns vielleicht untereinander an. Und Kinder und Junge/ Jugendliche haben selber weniger Symptome, aber das kann schon am Ende den Tod bedeuten; im schlimmsten Fall für Eltern oder Großeltern oder auch Urgroßeltern."

Das Zitat stammt aus dem Mai. Söder beantwortete für einen privaten Radiosender Fragen von Schülerinnen und Schülern.

In einem weiteren Video wird eine Aussage Söders falsch bewusst interpretiert. Es geht um eine angeblich inszenierte "zweite Welle" und um die Falschaussage, dass die aktuellen Neuinfektionen auf den Ausbau der Testkapazitäten zurückzuführen seien. Das ist nicht der Fall.

02. September: "Querdenken 711" - Wer ist die Demogruppe aus Stuttgart?

Am Anfang waren es 50 Menschen in Stuttgart. Ende August rund 40.000 in Berlin. Menschen, die gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstrieren, die ihre Grundrechte massiv eingeschränkt sehen.

Seit April mehren sich Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in verschiedenen Städten. Die größten Kundgebungen organisiert eine Gruppe namens "Querdenken 711". Als Rednerinnen und Redner auf "Querdenken"-Veranstaltungen treten zahlreiche Verschwörungsideologen auf. Werden Verschwörungstheorien von der Bühne herab verbreitet, reagieren Teilnehmer in der Regel mit Jubel.

Einen #Faktenfuchs über die wichtigsten Personen in der Gruppe und ihre Ziele lesen Sie hier.

30. August: Weniger Corona-Tote: Warum das kein Grund zur Entwarnung ist

Weltweit und auch in Deutschland nehmen die gemeldeten Neuinfektionen zu. Die Zahl der Corona-Toten steigt aber nicht in gleicher Geschwindigkeit an. Kritiker und Kritikerinnen der Corona-Maßnahmen benutzen diese Tatsache, um das Virus als harmlos darzustellen oder vom "Ende der Pandemie" zu sprechen. Beides weisen Experten zurück. Das Virus sei weiterhin ansteckend - und gefährlich.

Doch woran liegt es, dass die Sterbezahlen trotz der steigenden Neuinfektionen so konstant sind? Ein Grund: Momentan ist es vor allem die Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen, die sich mit dem Virus infiziert. Bei jüngeren Menschen verläuft die Krankheit meist weniger schwer.

Weitere Erklärungen für den verhältnismäßig geringen Anstieg der Sterberate lesen Sie in unserem Faktenfuchs zu dem Thema.

20. August: Nein, weder WHO noch IWF oder Weltbank bestechen Lukaschenko

In einem aktuellen Video über Belarus reiht eine Youtube-Nutzerin zahllose Behauptungen aneinander. Internationale Organisationen hätten mehrfach versucht, den Präsidenten Weißrusslands, Alexander Lukaschenko, zu bestechen.

So soll die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dem Präsidenten von Belarus, Alexander Lukaschenko, 92 Millionen Dollar in bar angeboten haben, um "zu handeln wie Italien" - also weitreichende Ausgangsbeschränkungen zu erlassen und das öffentliche Leben herunterzufahren. Nachdem Lukaschenko diesen Bestechungsversuch abgelehnt habe, hätte der Internationale Währungsfond (IWF) das Angebot verzehnfacht und 900 Millionen Dollar für einen Lockdown geboten. Dieses Angebot habe der autoritäre Herrscher jedoch ebenfalls abgelehnt.

Alle diese Behauptungen sind unbelegt. Weder Weltbank noch WHO haben Lukaschenko Bargeld angeboten. Auch der Internationale Währungsfond versuchte nicht, Lukaschenko zu bestechen oder einen Lockdown "zu erkaufen". Die Regierung Belarus’ wandte sich mit der Bitte um einen Kredit an IWF und Weltbank. Wie es dazu kam, lesen Sie in unserem Faktenfuchs.