Emissionsfreies Bauen Beim Renovieren Klima und Ressourcen schonen

Klimaneutralität – das ist das Ziel der Europäischen Union für 2050. Doch um die Pariser Klimaziele zu erreichen, müsste auch der Bausektor seine Emissionen in den kommenden zwei Jahrzehnten auf Null senken - eine Mammutaufgabe.

Kaum ein Aktivität des Menschen ist so klimaschädlich wie Gebäude zu errichten und zu nutzen. Allein 25 Prozent der Treibhausgasemissionen Europas werden laut eines aktuellen Berichts des European Academies Science Advisory Counsil (EASAC) - ein Zusammenschluss der Nationalen Akademien der Wissenschaften der EU-Mitgliedsstaaten, Norwegens und der Schweiz - durch den Energieverbrauch von Gebäuden verursacht. Weltweit geht gar ein Drittel der CO2-Emissionen sowie mehr als die Hälfte des Ressourcenverbrauchs und auch des Abfallaufkommens auf die Baubranche zurück.

Neubau verursacht viel CO2 Infografik öffnen

Um den Klimaschutzversprechen im Rahmen des Pariser Abkommens gerecht zu werden, müsste nicht nur die Europäische Union sicherstellen, dass die hier bestehenden Gebäude - in der EU rund 250 Millionen Bauten - sowie alle neuen Bauwerke nahezu null Treibhausgasemissionen verursachen, so die EASAC-Forscher. Da derzeit aber jährlich nur etwa 1 bis 1,5 Prozent des europäischen Gebäudebestands saniert werden, steht der Bausektor vor einer gigantischen Aufgabe. "Um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, sollte die Rate der Gebäudesanierung zwei- oder sogar dreimal so hoch sein", sagt William Gillett, Direktor des EASAC-Energieprogramms.

Graue Energie im Blick

Weitreichende und schnelle Maßnahmen sind also dringend notwendig – beim Betrieb bereits fertiggestellter Gebäude, aber vor allem bei Neubau und Bausanierungen. Graue Energie Sanieren von Bürogebäuden anstatt neu bauen

Denn eine wesentliche Bedeutung kommt beim Klimaschutz der grauen Energie zu, also jener Energie, die in den Materialien von Wohnhäusern und Industriebauten bereits verbaut ist oder künftig eingesetzt werden soll. Um graue Energie zu reduzieren ist es deshalb wichtig darauf zu achten, wie groß, kompakt und mit welchen Materialien gebaut wird. Spwohl für den Klima- als auch für den Ressourcenschutz bietet der Bausektor ein riesiges Potenzial.

"Wichtiger ist, dass wir bei der Berechnung der Klimaauswirkungen von Gebäuden die massiven Emissionen der Bauindustrie und der Lieferkette mit einbeziehen müssen. Ein Gebäude zu renovieren, um den Energieverbrauch zu senken, macht wenig Sinn, wenn es keine Regulierung des CO2-Gehalts der Baustoffe und Komponenten gibt, die für die Sanierung verwendet werden, und wenn diese über weite Strecken transportiert werden." William Gillett, Direktor des EASAC-Energieprogramms

Neubau mit recycelten Baustoffen

Um Treibhausgase bei Gebäude einzusparen, kommt es also nicht nur darauf an, Bauten ökologisch mit erneuerbaren Energien zu bewirtschaften. Auch die Produktion klimabelastender Baustoffe, wie etwa Beton, müssen eingespart und stattdessen recycelte Baustoffe eingesetzt oder durch nachwachsende Materialien wie Holz ersetzt werden.

Klimakiller Beton Seit über 750 Jahren wird in Rüdersdorf bei Berlin Kalkstein abgebaut und im Zementwerk zu Baustoffen wie etwa Beton verarbeitet. Beton ist der wichtigste Baustoff der Welt, ohne ihn kommt fast kein Neubau aus. Doch in Beton steckt Zement als wichtigster Bestandteil. Er ist das Bindemittel das Sand, Wasser und Kies im Beton zusammenhält.



Zur Herstellung von Zement wird eine Mischung aus Kalkstein, Sand und Ton bei mehr als 1.400 Grad gebrannt. Dabei fallen jährlich 2,8 Milliarden Tonnen CO2 an, das sind fast acht Prozent der weltweiten Emissionen. In Deutschland sind es 20 Millionen Tonnen CO2, die das Klima belasten. Die Emission werden zu etwa einem Dritteln durch das Anheizen der Brennöfen freigesetzt. Der größe Teil des ausgestoßenen CO2 geht aber auf den Kalkstein im Zement zurück, der beim Brand pro Tonne Zement rund 600 Kilogramm CO2 freisetzt.



Zwar werden Lehm und Holz als Ersatzstoffe für den Hausbau schon lange erprobt und eingesetzt. Doch eine echte Alternative zum Baustoff Beton sind sie noch nicht. Deshalb setzt die Baubranche verstärkt auf klimafreundlich Recycling des „Klimakillers“ Beton.

Kreislaufwirtschaft beim Bauen

Eine Lösung für das emissionsärmere Errichten von Gebäuden könnte das „kreislauffähige Bauen“ sein.

Bauschutt, der beim Gebäudeabriss wie hier in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) entsteht, soll künftig wieder zu Baustoff werden. Die Experten des EASAC-Berichts betonen, dass der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft beim Bauen es nicht nur ermöglichen würde, den Ressourcenverbrauch und den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, sondern auch das Abfallproblem anzugehen. Denn viele Baumaterialien können wiederverwendet, recycelt und zurückgewonnen werden.

Neue Regeln für Baustoff-Recycling

Das ist inzwischen auch in der Politik angekommen. In Deutschland schreibt das Kreislaufwirtschaftsgesetze seit Herbst 2020 den Herstellern von Baumaterialien in Deutschland vor, ihre Produkte so zu konzipieren, dass sie langlebig und reparaturfähig sind.

Die bei der Modernisierung, beim Neubau, bei Renovierungen oder bei Abbruchmaßnahmen jährlich anfallenden 220 Millionen Tonnen mineralische Abfälle in Deutschland sollen so reduziert werden. Zugleich soll es eine Vermischung von Beton und Ziegeln im Baustoff mit brennbaren oder anderen Abfällen künftig nicht mehr geben. Wertvolle Primärrohstoffe könnten so geschont und weite Transportwege vermieden werden. Allerdings: Die Vorgabe, sogenannte Rezyklate beim Bau zu verwenden, wird nicht kontrolliert.

Viel Abfall am Bau Infografik öffnen

Mehr Ökologie durch Quartiersansatz

Um eine „Ökologisierung der gebauten Umwelt“, wie sie Lamia Messari-Becker, Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen, fordert, zu erreichen, muss aber noch viel mehr passieren. Die Wissenschaftlerin verlangt mehr Technologieoffenheit und Innovation am Bau einerseits, aber auch einen nachhaltiger Perspektivwechsel bei der Planung von Bauprojekten - weg vom Einzelgebäude, hin zum Quartiersansatz:

"Auf der Quartiersebene haben Sie eine ganz andere Abnahmemenge an Energie, und erst dann werden bestimmte Energieversorgungs-Optionen überhaupt darstellbar. Sie haben aber auch oft sehr ähnliche Gebäudetypen. Mit der Folge, dass die Sanierungsmaßnahmen auch ähnlich ausgeführt werden, da ist wirklich mehr Potenzial als immer nur am Gebäude rumzuschrauben." Lamia Messari-Becker, Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen

Wärme- und Bauwende vorantreiben

Grundsätzlich helfe eine ganzheitliche Bilanzierung von Gebäuden dabei, weniger Baustoffe zu verbrauchen sowie weniger CO2 und weniger Abfall zu verursachen, sagt Lamia Messari-Becker.