Corona-Krise: Neue Berechnungen des RKI, neue Einsichten

Geschätzte Coronavirus-Infektionsrate

Grob zusammengefasst hat das RKI den Beginn von Erkrankungen erfasst und auch nachträglich mit einem statistischen Verfahren namens "multiple Imputation" aufgrund der statistischen Zusammenhänge der bekannten Daten geschätzt, wenn diese nicht bekannt waren. Zur Berechnung der Infektionsrate wurde zudem eine mittlere Zeitspanne von vier Tagen bestimmt, die zwischen der Infektion einer Person bis zur Infektion der von ihr angesteckten Folgefälle vergeht. Das RKI legt diese Zeitspanne an, weil die Infektiosität zu Beginn der Infektion besonders hoch sei und sich die infizierte Person vor Symptombeginn nicht darüber bewusst sei, dass sie bereits andere anstecken kann, heißt es im Epidemiologischen Bulletin 17/2020.

Verzögerung in der Meldekette bei aktuellen Coronavirus-Fällen rechnet das RKI mit dem Verfahren "Nowcasting" ein. Dabei wird die Anzahl von bereits erfolgten SARS-CoV-2-Erkrankungsfällen in Deutschland mit einem Verzug bei der Diagnose, Meldung und Übermittlung der Daten verrechnet. Liegt die geschätzte Infektionsrate bei einem Wert von 1, ist der Verlauf der Fallzahlen linear. Über einem Wert von 1 erhöhen sich die Fallzahlen, darunter reduzieren sie sich.

Was brachten die Schutzmaßnahmen?

In der Grafik sieht man unter 'Datum' auch die Schutzmaßnahmen, die am 9., 16. und 23. März 2020 eingeführt wurden und kann ihre Wirkung ablesen. Das Absagen von Großveranstaltungen und der Aufruf zum Händewaschen am 9. März 2020 (grüne Linie) sowie Schul- sowie Kita-Schließungen am 16. März 2020 (blaue Linie) halfen beim Absenken der geschätzten Infektionsrate mit. Das bundesweite umfangreiche Kontaktverbot am 23. März 2020 (orange Linie) hatte demnach offensichtlich deutlich weniger Einfluss auf das Krankheitsgeschehen. Momentan verzeichnet das RKI sogar wieder einen leichten Anstieg der errechneten Infektionsrate, da sich das neue Coronavirus in der Altersgruppe der über 80-Jährigen stark verbreitet.