Corona: Jugend trägt die Maßnahmen trotz erhöhter Belastung

Im Jahr 1968 war es noch der Protest der jungen Menschen gegen Autoritarismus, bei dem eine grundsätzlich andere Gesellschaft gefordert wurde. 50 Jahre später verlangt eine neue Generation junger Menschen, dass der Kampf gegen die Klimakrise endlich entschiedener aufgenommen werden soll. Nicht erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts gelten die Jüngeren als diejenigen, die besonders hart mit der bestehenden Ordnung, mit Politik und Gesellschaft ins Gericht gehen.

Junge Menschen stützen den Pandemie-Kurs

So würde man auch bei der aktuellen Corona-Krise wie selbstverständlich annehmen, dass sich junge Menschen eher auflehnen gegen die aktuellen politischen Maßgaben – doch falsch gedacht. Denn eine Studie der Bertelsmann Stiftung über den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Zeiten der Pandemie ist nun zu dem Ergebnis gekommen: Junge Menschen stützen den aktuellen Kurs mit am stärksten. Und das, obwohl sie die Situation psychisch am meisten belastet.

Wie steht es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt?

In Zusammenarbeit mit dem "infas Institut" befragte das Forscherteam dazu im Laufe des Jahres 2020 611 Personen dreimal zum Beispiel zu ihren Zukunftssorgen und zu ihrer Zufriedenheit mit der Demokratie. Anzumerken bleibt, dass die Ergebnisse der dritten Befragung vom Dezember 2020 als nicht repräsentativ gelten. Sie dienen also nicht dazu, eine prozentuale Hochrechnung auf die Gesamtbevölkerung anzustellen, bieten aber dennoch einen belastbaren Einblick.