Orban ruft Ausnahmezustand in Ungarn aus

Ungarns Regierung verhängt wegen des Krieges in der Ukraine von Mittwoch an den Ausnahmezustand. Das kündigte Ministerpräsident Viktor Orban in einem Facebook-Video an. Der Regierung ist es damit weiter möglich, per Verordnung zu regieren - schnell, direkt und am Parlament vorbei.

Der Regierungschef hatte bereits wegen der Corona-Pandemie den Notstand ausgerufen, diese Anordnung läuft aber am kommenden Dienstag aus.

Orban sagte, sein Kabinett benötige den Handlungsspielraum unter dem Notstand, um rasch auf die Herausforderungen durch den Krieg reagieren zu können. Es gehe unter anderem darum, ungarische Familien vor Folgen des Krieges zu bewahren. Dabei dürfte es zum Beispiel um Preis-Stopps gehen für Benzin- und Energiekosten.

Gesundheitsnotstand weit ausgelegt

Das Parlament in Budapest billigte erst am Dienstag die neue Kategorie des Notstands. Die Regierung kann demnach den Notstand nun auch ausrufen, wenn ein Nachbarland von einem bewaffneten Konflikt, einem Krieg oder einer humanitären Katastrophe betroffen ist. Die Ukraine, gegen die Russland seit drei Monaten einen Angriffskrieg führt, ist einer von Ungarns Nachbarn.

Den Gesundheitsnotstand nutzte Orban auch für Zwecke, die kaum mit der Bewältigung der Gesundheitslage begründbar waren. Dazu zählten Maßnahmen, um oppositionell regierte Gemeinden finanziell zu schädigen oder regierungsnahen Geschäftsleuten Vorteile zu verschaffen.