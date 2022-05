Corona-Impfung von Kindern: Das sollten Eltern beachten

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt nun auch Kindern ohne Vorerkrankung eine Corona-Impfung. Im Unterschied zum Impfschema bei anderen Gruppen sollen sie aber zunächst nur eine Impfstoffdosis erhalten. Die Impfung soll vorzugsweise mit der entsprechenden Kinder-Dosis des Vakzins von Biontech-Pfizer erfolgen. Alternativ ist auch eine Impfung mit dem Impfstoff von Moderna für Kinder ab sechs Jahren möglich. Die zunächst einmalige Impfung ziele darauf ab, "jetzt eine möglichst gute Basisimmunität aufzubauen" , so die STIKO in ihrer aktualisierten Impfempfehlung.

Impfempfehlung mit zu erwartendem Anstieg der Infektionen im Herbst begründet

Die STIKO spricht nun doch eine Impfempfehlung für Kinder ab fünf Jahren aus, "weil ein erneuter Anstieg von SARS-CoV-2 Infektionen im kommenden Herbst bzw. Winter zu erwarten ist". Sollte es künftig nötig sein, den Impfschutz der Kinder zu verbessern, könne das dann mit einem längeren Impfabstand zwischen Erst- und Zweitimpfung rasch erfolgen. Durch diesen längeren Impfabstand würde eine bessere Schutzwirkung und ein länger anhaltender Schutz erzielt werden, so die STIKO. Auch das gegenüber Jugendlichen in dieser Altersgruppe deutlich geringer eingestufte Risiko für eine Herzmuskelentzündung, der sogenannten Myokarditis, könne durch einen größeren Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung weiter reduziert werden, so das Experten-Gremium.

Kinder mit Vorerkrankungen: Weiterhin zwei Impfungen empfohlen

Für Kinder mit Vorerkrankungen empfiehlt die STIKO weiterhin eine Grundimmunisierung mit zwei Impfungen sowie eine Auffrischimpfung. Gesunde Kinder, in deren Umfeld sich Personen mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung befänden, sollten ebenfalls zwei Impfstoffdosen erhalten. Gesunde Kinder, die bereits zwei Impfungen erhalten haben, sollten laut Empfehlung der STIKO zunächst nicht erneut geimpft werden.

Wo können fünf- bis elfjährige Kinder eine Impfung erhalten?

In Bayern können Fünf- bis Elfjährige in Impfzentren, bei Sonderimpfaktionen und in bestimmten Kinderarztpraxen geimpft werden. Mehr zu den möglichen Impfangeboten finden Sie unter anderem auf der Internetseite des Bayerischen Gesundheitsministeriums hier.

Was sind die Voraussetzungen für einen Impftermin bei fünf- bis elfjährigen Kindern?

Laut Bayerischem Gesundheitsministerium sollten Sie zur Impfung Ihres Kindes folgende Unterlagen mitbringen:

Gelber Impfausweis – falls nicht vorhanden erhalten Sie eine Ersatzbescheinigung

Amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass) des begleitenden Erziehungsberechtigten

Soweit Sie nach der Terminvereinbarung im Impfzentrum Unterlagen erhalten haben, sind diese mitzubringen.

Welche Nebenwirkungen können bei Kindern auftreten?

Nach bisheriger Datenlage wird die Impfung von kleinen Kindern sehr gut vertragen. Die in der Zulassungsstudie bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren beobachteten Impfreaktionen waren folgende lokale Reaktionen:

Schmerzen an der Impfstelle: 80 Prozent

Müdigkeit/Abgeschlagenheit: 50 Prozent

Kopfschmerzen: 30 Prozent

Rötungen und Schwellungen an der Impfstelle: 20 Prozent

Gliederschmerzen: zehn Prozent

Damit reagieren kleine Kinder auf die Impfung ähnlich wie alle Personen ab 12 Jahren.

Was ist nach der Impfung bei Kindern zu beachten?

Nach der Impfung eine Woche keinen intensiven Sport treiben, riet Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte bereits Mitte Dezember 2021 in einem Interview mit der dpa. Er empfahl den Kleinen, auch mit normalem Schulsport in der Woche nach der Impfung vorsichtig zu sein. Mit dem Rad zur Schule zu fahren etwa sei aber kein Problem, sagte der Mediziner in dem Interview.

Was ist das Besondere am Kinder-Impfstoff?

Der mRNA-Impfstoff für Kinder von Biontech, Comirnaty, unterscheidet sich von der Dosierung und der Handhabung von dem Vakzin, das Menschen ab 12 Jahren verimpft wird. So erhalten Kinder von dem Impfstoff nur ein Drittel der Dosis, das heißt zehn Mikrogramm anstatt 30 Mikrogramm. Das Kindervakzin hat eine niedrigere Konzentration und kann länger im Kühlschrank gelagert werden als der Impfstoff für Erwachsene.

Wie viele Kinder zwischen fünf und elf Jahren sind schon geimpft?

Laut Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums (Stand: 25. Mai 2022) sind knapp 20 Prozent der insgesamt 5,3 Millionen Kinder zwischen fünf und elf Jahren in Deutschland vollständig geimpft.