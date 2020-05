Begegnung der Abendsterne - und der Mond schaut zu

Sie haben nur einen kurzen Moment Zeit, um das Planeten-Duo nach Sonnenuntergang zu sehen: Gegen 21.30 Uhr schälen sich tief im Westen Venus und Merkur aus der noch hellen Dämmerung. Sie brauchen freie Sicht zum möglichst klaren Horizont, doch dann können Sie die beiden kaum übersehen - ein strahlender Doppelpunkt.

Die Venus - rechts - ist der größere und viel hellere der beiden Planeten. Das macht sie zum klassischen Abendstern: Weil sie etwa so viel Licht zur Erde schickt, wie alle Sterne zusammen, ist sie schon kurz nach Sonnenuntergang deutlich zu erkennen, lange vor jedem Stern. Allerdings steht sie zurzeit schon sehr tief und geht kurz nach 22.30 Uhr unter, daher ist sie nicht ganz so leicht zu finden. Ende Mai wird sie für uns ganz unsichtbar werden: Sie wandert als innerer Planet kurz darauf zwischen Erde und Sonne hindurch.

Merkur - links - ist der innerste Planet im Sonnensystem und gerade erst hinter der Sonne wieder hervorgekommen. Er ist viel kleiner als die Venus und auch nicht ganz so hell. Dafür ist Merkur eine echte Rarität: Er ist nur selten am Abend- oder Morgenhimmel sichtbar, weil er so nahe bei der Sonne ist.

Am 22. Mai stehen Venus und Merkur besonders dicht

Zusammen sind die beiden recht auffällig und hübsch anzusehen. Heute Abend haben die beiden ihre engste Begegnung: Nur einen Fingerbreit weit sind sie voneinander entfernt, das entspricht etwa zwei Vollmondbreiten.