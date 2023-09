Asiatische Tigermücke bringt Dengue-Fieber nach Europa

Am italienischen Gardasee hat es bereits einige Infektionen gegeben. Die Betroffenen haben das Dengue-Fieber aber nicht von einer Fernreise mitgebracht, sondern sich in Italien infiziert.

Die Asiatische Tigermücke, die das Virus überträgt, hat sich in Norditalien und selbst in einigen bayerischen Regionen bereits angesiedelt. Weil es wärmer wird, findet die Stechmücke auch bei uns ideale Lebensbedingungen.

Tigermücke in Europa - Folge des Klimawandels

Insofern sei zu erwarten, dass sich der Erreger immer weiter, auch nach Norden ausbreite, so August Stich, Chefarzt an der Klinik für Tropenmedizin am Klinikum Würzburg Mitte: "Das kann morgen hier bei uns passieren, in München, in Ihrem Vorgarten. Das kann aber auch noch Jahre dauern. Aber die Wahrscheinlichkeiten nehmen zu - als direkte Folge des Klimawandels."

Schwere oder sogar lebensbedrohliche Krankheitsverläufe sind in Europa allerdings äußerst selten. Für die meisten Infizierten ist das Dengue-Fieber eine harmlose Erkrankung mit wenigen oder gar keinen Symptomen.

Impfung gegen Dengue-Fieber eingeschränkt empfohlen

Trotzdem: Es gibt auch eine Impfung, klärt Stich auf: "Seit Februar dieses Jahres ist die zugelassen. Wir haben noch nicht die großen, umfangreichen Erfahrungen mit der Impfung. Es sind noch nicht Hunderttausende von Menschen geimpft, sodass wir sagen können, wir haben auch einen Überblick über mögliche seltene Nebenwirkungen."

Auch deshalb, so der Tropenmediziner, würde er die Impfung beispielsweise einem Gardasee-Touristen nicht empfehlen - für Menschen, die in Hochrisiko-Gebiete wie etwa Südostasien, den karibischen Raum und Teile des tropischen Afrikas reisten, sei sie aber durchaus sinnvoll.