Israel gibt Biontech-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren frei

Israel hat den Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren freigegeben. Damit könnten bald auch alle Kinder zwischen fünf und zwölf mit dem Vakzin geimpft werden, erklärte das israelische Gesundheitsministerium. Bisher war der Impfstoff in Israel für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Ein Expertengremium hatte dem Ministerium nun aber eine Senkung der Altersgrenze empfohlen.

"Die Mehrheit der Experten ist der Meinung, dass die Vorteile der Impfung von Kindern die Risiken überwiegen" Israelisches Gesundheitsministerium

Impfung auch für Kinder, die Corona bereits hatten

Zwei der 75 Fachleute des Expertengremiums stimmten gegen eine Freigabe des Präparats für Kinder ab fünf Jahren. Das Gremium empfahl zudem mit großer Mehrheit, auch Kinder zu impfen, die bereits eine Corona-Infektion ausgestanden haben. Gespalten fiel das Meinungsbild zur Frage aus, ob die Spritze direkt nach der Genesung oder erst nach einer gewissen Übergangszeit gesetzt werden sollte: Knapp ein Drittel der Experten plädierte für sofortiges Impfen, fast die Hälfte riet zum Abwarten.

Den genauen Starttermin für die Impfkampagne für fünf- bis zwölfjährige Kinder will das Ministerium in den kommenden Tagen bekanntgeben. Israel hatte seine Impfkampagne schon im Dezember 2020 begonnen und im Sommer die meisten Corona-Maßnahmen aufgehoben. Durch die ansteckendere Delta-Variante stiegen die Infektionszahlen aber wieder stark an. Im Zuge einer Kampagne für eine dritte Corona-Impfung gingen die Fallzahlen wieder zurück.

EU-Zulassung erwartet - Kleinere Dosis für unter Elfjährige

In den USA ist der Impfstoff von Biontech und Pfizer seit Anfang des Monats ab fünf Jahren zugelassen. Die Unternehmen haben auch in der EU eine Zulassung ihres Impfstoffes für Fünf- bis Elfjährige beantragt. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) will voraussichtlich noch vor Weihnachten darüber entscheiden.

Das Biontech-Vakzin wird an Fünf- bis Elfjährige in zwei Impfungen mit einer Dosierung von jeweils zehn Mikrogramm verabreicht. Das ist ein Drittel der bei Erwachsenen üblichen Dosierung. Die Hersteller Biontech und Pfizer gaben die Wirksamkeit für die Altersgruppe zuletzt mit 90,7 Prozent bezogen auf symptomatische Erkrankungen an.