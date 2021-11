Inzidenz bei Kindern in Bayern springt auf über 1.000

Kinder häufig mit Corona infiziert, aber auch häufiger getestet

Da an Schulen regelmäßig auf Corona getestet wird, werden dort auch viele Infektionen erkannt. Denn Schülerinnen und Schüler werden – im Gegensatz zu Erwachsenen – in der Regel zwei bis drei Mal pro Woche in der Schule getestet. Somit treten auch entsprechend Ansteckungen zu Tage.

Die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) seit August 2021 für Personen zwischen zwölf und 17 Jahren. Kinder bis zwölf Jahre können sich bislang noch nicht impfen lassen.

Das Risiko für schwere Krankheitsverläufe und Post Covid ist bei Kindern zwar geringer. "Kinder haben eine deutlich geringere Komplikationswahrscheinlichkeit", erklärte der Münchner Infektiologe Christoph Spinner kürzlich im BR-Podcast Corona News. Aber: "Sie dürfen aber nicht vergessen, dass Kinder oft mit ihren Eltern und Großeltern in einem Haushalt leben und gemeinsame Sozialkontakte haben, was den Infektionsdruck auf die erwachsene Bevölkerung erhöht."

Bundesfamilienministerin: "Schulen und Kitas müssen offenbleiben"

Die geschäftsführende Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) warnte vor erneuten Schulschließungen. "Nochmalige flächendeckende Schulschließungen darf es nicht geben", sagte sie. "Schulen und Kitas müssen offenbleiben, damit psychische Belastungen, Einsamkeit, Bewegungsmangel und Lernrückstände sich nicht noch weiter vergrößern."

Es gehe jetzt um konsequenten Schutz durch Impfungen möglichst aller über 12-Jährigen und um häufiges Testen. Kinder dürften nicht die Leidtragenden von fehlender Vorsicht und zu niedrigen Impfquoten bei Erwachsenen sein, sagte Lambrecht.

Den bisherigen Corona-Plänen der voraussichtlichen Ampel-Koalition zufolge sollen flächendeckende Schulschließungen künftig nicht mehr möglich sein. Man werde Ausgangssperren nicht weiter zulassen und die Schließung von Geschäften oder Schulen flächendeckend in dieser Form ausschließen, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sabine Dittmar. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte: "Wir sehen vor, dass die Schulen offen bleiben können unter den gegebenen Sicherheitsmöglichkeiten."

Bayern: Mehr als ein Drittel der bundesweiten Neuinfektionen

Angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen hat das bayerische Kabinett schärfere Regeln beschlossen, die von diesem Dienstag (16. November) an gelten sollen. Hierzu zählt auch, dass in den Kitas zukünftig dreimal wöchentlich Testangebote gemacht werden und wieder feste Gruppen eingerichtet werden sollen.

Mehr als jede Dritte der bundesweit registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Bayern gemeldet worden. 8.629 Neuinfektionen gab das Robert Koch-Institut (RKI) für den Freistaat an. In ganz Deutschland meldeten die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages 23.607 Ansteckungen.

Die bayernweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 525,7. Bundesweit liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 303 - ein Höchstwert seit Pandemie-Beginn. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 43 Todesfälle verzeichnet – 13 davon in Bayern.