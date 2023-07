Artikel mit Audio-Inhalten

150 Millionen Jahre-Fund: Schildkröten-Fossil im Altmühltal

Selten gibt es einen so gut erhaltenen Fund: Ein 150 Millionen Jahre altes Schildkröten-Fossil aus dem Naturpark Altmühltal ist nun in Denkendorf zu bestaunen. Die Schildkröte lebte wohl in Küstennähe und war vermutlich keine allzu gute Schwimmerin.