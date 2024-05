Zwischen Hundepuzzle und Umsatzrekord: Die Interzoo in Nürnberg

Eine Katzenklappe mit eingebauter Kamera, die dank Gesichtserkennung nur das eigene Haustier durchlässt: Auch im Heimtierbedarf geht einer der Trends hin zur Künstlichen Intelligenz. Das ist bei der Eröffnung der "Interzoo" in Nürnberg zu sehen – der internationalen Fachmesse für Heimtierbedarf. Mehr als 2.100 Aussteller aus 68 Ländern sind in diesem Jahr auf dem Messegelände. Laut Veranstalterangaben ein Ausstellerrekord für die Messe.

Futter und Haustierzubehör: Umsatzrekord in Deutschland

Und das ist kein Wunder: Das Geschäft mit Haustier-Bedarf ist im vergangenen Jahr gewachsen. Nach Angaben des Marktforschungsinstituts Euromonitor weltweit auf knapp 183 Milliarden Euro – ein Plus um sechs Prozent. Größter Heimtiermarkt ist im internationalen Vergleich Nordamerika, gefolgt von Westeuropa und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Allein in Deutschland haben die Menschen im vergangenen Jahr mit mehr als sieben Milliarden Euro so viel Geld für Tiernahrung und Haustierzubehör ausgegeben wie noch nie. Der Grund: Ein Teil dieses Wachstums sei darauf zurückzuführen, dass die Inflation die Umsatzzahlen beeinflusst habe, sagt Gordon Bonnet von der Interzoo-Veranstalterin Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe (WZF). Ein weiterer Grund sei die sogenannte Premiumisierung: "Wir haben sehr gute Produkte für die Tiere, die insgesamt im höherpreisigen Segment sind", so Bonnet.

"Heimtiere werden wie ein Familienmitglied angesehen"

Die Heimtierbranche erlebe einen weltweiten Trend. Nicht nur in Deutschland hätten viele Menschen den Wunsch, mit Tieren zusammenzuleben. "Und dann will man auch, dass es den Tieren gut geht", sagt Bonnet. Wirtschaftliche Schwierigkeiten bei den Haustierbesitzern scheint hier keine Rolle zu spielen, denn: "Heimtiere werden von vielen Besitzern wie ein Familienmitglied angesehen, dem es gut gehen soll", glaubt Bonnet.

Dieser Markt muss am Laufen gehalten werden. Und deshalb gibt es auf der Interzoo die neuesten Produkte für Tiere. "Mit Vegetarismus und Nahrungsergänzungsmitteln halten auch zwei Trendthemen des Humanbereichs in die Produktentwicklung der Hersteller von Heimtiernahrung Einzug", heißt es in einem Vorbericht des Messeveranstalters.

Hundefutter: "Wie hoch ist der Fleischanteil?"

Eine Frage drehe sich beim Haustier auch darum, welche Proteine verwendet werden, erklärt Bonnet. "Gerade beim Hundefutter ist die Frage: Wie hoch ist der Fleischanteil?" Dass die Hunde zukünftig zu Vegetariern oder Veganern gezüchtet werden, glaubt Bonnet aber nicht. Eine rein vegane Ernährung wäre nicht gesund. Abhängig von der Rasse könne man den Fleischanteil aber schon reduzieren. Und: "Unser Wissen über die Tiere ist gestiegen. Eine gemischte Ernährung ist gut", so Bonnet.

Neben Ernährung spielen auch Themen wie Gesundheit und Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle: Es wird Wert auf Pflegeprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen gelegt, es gibt Artikel für Zahn- und Fellpflege und der Veranstalter lockt mit "edukativem Beschäftigungsspielzeug". Die Palette an Premiumprodukten für Haustiere scheint sich immer weiter zu spezifizieren.

Die Interzoo in Nürnberg ist noch bis zum 10. Mai geöffnet. Der Veranstalter erwartet rund 40.000 Fachbesucher.