Wohnungsbautag: Wie Bauen in Bayern günstiger werden kann

In Ballungsräumen sind kaum noch bezahlbare Mietwohnungen zu finden. Am Bau herrscht Frust durch gestiegene Zinsen, Fachkräftemangel und die stetig wuchernde Baubürokratie. Und auf dem Land zweifeln Eigenheimbesitzer an den Versprechungen der Energiewende. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bauministerin Klara Geywitz sind auf dem Wohnungsbautag dabei und stellen sich den Anliegen der Baubranche auf dem Wohnungsbautag in Berlin. Ein wichtiges Anliegen der Branche: Abbau von Bürokratie und Auflagen. Diese treiben den Anteil der staatlich bedingten Baukosten mittlerweile stark in die Höhe.

Staatsquote zu hoch? Bauträger beklagen Kostendruck

Immer mehr Bauprojekte liegen auf Eis. Aus der Branche heißt es: Das liege auch an vermeidbaren Kosten, die von zu vielen Auflagen durch den Staat angetrieben werden. Tatsächlich zeigen die Zahlen des Zentralen Immobilienausschusses (ZIA), einem großen Verband der Immobilienwirtschaft: Der Anteil der staatlich bedingten Kosten bei einem Wohnungsneubau liege derzeit bei durchschnittlich 37 Prozent. Einen großen Anteil haben dabei die Umsatzsteuer, Grunderwerbssteuer und Notarkosten, energetische Vorgaben und Vorgaben wie die Tiefgaragenstellplatzordnung. Diese gibt Projektentwicklern eine fixe Anzahl von zu bauenden Stellplätzen vor.

Geywitz spricht sich für niedrigere Grunderwerbsteuer aus

Mit dem Vorwurf konfrontiert, die Staatsquote an den Baukosten sei insgesamt zu hoch, lenkt Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) gegenüber BR24 ein: "Vom Grunde her ist es etwas, was sich in den letzten Jahren aufgestapelt hat. Deshalb haben wir aufgrund der Baukrise gesagt, wir müssen damit aufhören, weiter die Standards zu verschärfen.

Die Bundesländer haben ganz häufig die Grunderwerbsteuer nach oben gesetzt von 3,5 %, wie sie früher mal war, auf jetzt bis zu 6,5 %. Und da sage ich auch in Richtung der Bundesländer: Wer will, dass wieder mehr gebaut wird, der muss die Grunderwerbsteuer auch wieder auf 3,5 % setzen." Lange Jahre habe der Staat von der Immobilienwirtschaft zu viel Gewinn abgeschöpft – Gewinne, die es heute in dieser Form nicht mehr gebe.

Bauunternehmer aus Bayern: "Überregulatorik verhindert, dass wir bauen!"

Besuch bei Herrn Michael Reiserer in Prien am Chiemsee. Er ist Immobilienmakler und Bauunternehmer aus der Nähe von Rosenheim. Ein renovierter Bau aus den 1970er-Jahren ist seiner Ansicht nach ein gutes Beispiel für die ausufernde Bürokratie, die es Projektentwicklern immer schwerer macht. Bei Renovierungsarbeiten hat er eine Lüftungsanlage in einem Wert von 300.000 € einbauen müssen, die letztlich wohl kaum genutzt wird. Denn die Bewohnerinnen und Bewohner würden lieber ihre Fenster öffnen, zum Lüften.

"Diese Lüfter werden eingebaut, weil sie in der theoretischen energetischen Berechnung helfen, die Nachhaltigkeitsstandards einzuhalten. Die Überregulatorik verhindert einfach, dass wir bauen können", sagt Michael Reiserer. Er beklagt die generelle Akademisierung des Bauens. Das grundlegende Problem sei, dass Energieberater und Lüftungskonzepte letztendlich mehr kosten würden, als die letztliche Arbeitsleistung des Handwerks.

Wohnungsdesaster als Hürde für Fachkräfte

Vor allem halte fehlender Wohnraum auch dringend gebrauchte Fachkräfte aus dem Ausland zunehmend davon ab, nach Deutschland zu kommen. Dies sei eine "fatale Entwicklung, bei der die Krise im Wohnungsbau einen Dominoeffekt und damit massiven Schaden für weite Teile der Wirtschaft auszulösen droht", so das Verbändebündnis Wohnungsbau, das den Branchen-Gipfel organisiert.

Wohnungsbranche steckt hinter jedem siebten Euro in Deutschland

Der Wohnungsbautag in Berlin, organisiert von der Baubranche, will auch die Bedeutung des Sektors verdeutlichen und dem politischen Berlin die Dimension vor Augen geführt. Dafür haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gezielt – und damit isoliert vom restlichen Bausektor – die wirtschaftliche Bedeutung des Wohnungsbaus analysiert. Das Beratungsunternehmen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Econ) ermittelte dabei für die Wohnungsbaubranche eine Bruttowertschöpfung von insgesamt rund 537 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Der Wohnungsbau stecke damit – quer durch alle Wirtschaftsbereiche – hinter jedem siebten Euro der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland.