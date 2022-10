Viele Haushalte wollen besseren Überblick zu Energieverbrauch

Angesichts der aktuellen Energiekrise will die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge mehr über den eigenen Energiekonsum erfahren. Laut einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom wüssten 88 Prozent der Befragten gerne auf einen Blick, wie hoch ihr Energieverbrauch gerade ist und wo sie noch sparen können.

Rund vier von fünf (78 Prozent) wünschen sich demnach einen intelligenten Stromzähler. Und 73 Prozent brauchen nach eigenen Angaben generell mehr Informationen und Tipps dazu, wie sie ihren Energieverbrauch schnell senken können. Denn laut der Umfrage herrschen vielfach Unklarheit und Unwissen: 38 Prozent der Befragten wissen nicht, wie hoch der Verbrauch ihres Haushaltsstroms pro Jahr ist. 32 Prozent können die Höhe ihrer monatlichen Abschlagszahlung nicht beziffern.

Nur 16 Prozent schränken Energieverbrauch nicht ein

Gleichzeitig haben viele Menschen bereits damit begonnen, Energie zu sparen. Wegen der zuletzt teils enormen Preissteigerungen drosselt bereits ein Viertel der Befragten den eigenen Energieverbrauch "an allen möglichen Stellen". 40 Prozent reduzieren ihn laut der Umfrage "an vielen Stellen" und weitere 20 Prozent immerhin "an wenigen Stellen". 16 Prozent geben dagegen an, dass sie ihren Energieverbrauch trotz Krise nicht einschränken.