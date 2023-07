Trotz kühleren Temperaturen: Hochbetrieb bei Wasserabfüllern

Zwei Fußballfelder hätten locker Platz in der riesigen Abfüllanlage der Staatlichen Mineralbrunnen AG Bad Brückenau. In diesen Wochen laufen hier in Oberleichtersbach die Maschinen heiß. Wohin man schaut: nicht enden wollende Flaschenketten, die auf den Förderbändern ihre Bahnen ziehen.

Am Ende werden sie gefüllt mit Mineralwasser aus dem Staatsbad die Halle wieder verlassen. Verkauft sind sie schon lange vorher, sagt Vertriebsleiter Udo Gerber. Denn Wasser gilt im Sommer einfach als Durstlöscher Nummer eins. Jeder und jede Deutsche trinkt pro Jahr etwa 140 Liter davon.

Hochsaison im Sommer: 25 Prozent höherer Verbrauch

Der Vertriebschef des Staatlichen Mineralbrunnens Bad Brückenau, Udo Gerber, gibt einen Einblick in das Sommergeschäft des Abfüllbetriebes. Zur Zeit würden rund 400.000 Flaschen Mineralwasser täglich die Hallen in Oberleichtersbach verlassen. Das bedeutet Schwerstarbeit für die Belegschaft, die in drei Schichten rund um die Uhr arbeitet. Und das sogar an den Wochenenden. Denn der Bedarf liegt im Sommer etwa ein Viertel über dem Durchschnitt. Und um die Produktion zu steigern, kann man nicht einfach die Maschinen schneller laufen lassen. Denn die arbeiten ohnehin schon auf Hochtouren.

Erfolgsrezept: Wasser aus der Königsquelle

Das Wasser stammt aus des Tiefenquellen im Staatsbad Brückenau. Dort, am Rande des Kurparks, hatte das Unternehmen 1990 die erste ökologische Abfüllanlage Europas eröffnet. Insgesamt fünf Quellen fördert der Betrieb. Die Haupt-Marke "Bad Brückenauer" greift auf die Quelle "König Ludwig 1" zurück - bis heute so erfolgreich, dass der Standort in der Stadt schon nach zehn Jahren an seine Grenzen kam.

Seit 2003 füllt der Mineralwasserhersteller seine Produkte nun in Oberleichtersbach ab. Das Wasser gelangt hierher über drei Kilometer lange Edelstahlrohre. Die alte Abfüllanlage steht still. Auch deshalb, weil im Kurgebiet ein Drei-Schicht-Betrieb undenkbar wäre. Denn wo Flaschen Karussell fahren, scheppert‘s eben unüberhörbar. Aber im alten Gebäude befinden sich noch Wassertanks, die auch jetzt im Sommer immer genügend Reserven bieten.