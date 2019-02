Nikkei im Plus

Die Stimmung an der Börse in Japan ist recht gut. Dazu tragen gute Konjunkturdaten aus den USA bei – vor allem vom Arbeitsmarkt. Vor dem Wochenende meldete die US-Regierung deutlich mehr neue Jobs als von Experten erwartet worden war. Der Dow Jones verbuchte einen kleinen Gewinn. Gegen den Trend fallen nun in Japan die Aktien von Sony um 8 Prozent. Das Geschäft mit Computerspielen läuft nicht so gut – und das macht dem Unterhaltungskonzern zu schaffen.

Weniger Marktteilnehmer wegen Neujahrsfest

Der Nikkei in Tokio notiert im Plus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notiert unverändert. In China bleiben die Aktienmärkte wegen des Neujahrsfestes die ganze Woche geschlossen. In Südkorea wird bis Donnerstag nicht gehandelt.

Aufregung um Wirecard

Die Polizei in Singapur prüft Berichte über finanzielle Unregelmäßigkeiten bei dem Zahlungsabwickler Wirecard. Die Polizei schaue sich das an, teilte heute eine Sprecherin auf eine entsprechende Anfrage per Email der Nachrichtenagentur Reuters mit. Die "Financial Times" hatte am Mittwoch und Freitag von einem Verdacht auf kriminelle Machenschaften bei Wirecard berichtet. Das Unternehmen wies die Anschuldigungen vehement zurück. Wirecard-Aktien brachen am Freitag um 25 Prozent ein. Und der Euro ist 1,14 46 Dollar wert.