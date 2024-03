Nach Durststrecke – Handwerksmesse wieder wie vor Corona

Garten München – Salate aus dem Wohnzimmer

Die Internationale Handwerksmesse, zu der auch die Garten München gehört, geht noch bis Sonntagabend. Hier präsentiert etwa die Schweizerin Brigitte Bäuerle ihr Produkt "Farmii" - ein vertikaler Garten ohne Erde für zu Hause. Ein kleiner Turm, in dem sich Salat und Kräuter anpflanzen lassen, ganz nachhaltig. Das System spare dabei 90 Prozent an Wasser, so Bäuerle, weil man es wieder auffange und es beim Gießen nicht einfach in der Erde verschwinde. So brauche man für 24 Pflanzen nur fünf Liter Wasser pro Woche. Und lange Transportwege fallen auch nicht an, wenn der Salat in den eigenen vier Wänden wächst.