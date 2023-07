Mindestlohn für Schüler im Ferienjob: Sinnvoll oder nicht?

Am Wochenende beginnen die Schulferien in Bayern – doch nicht alle Schüler fahren in den Urlaub: Einige von ihnen verdienen sich mit einem Ferienjob Geld dazu. Für unter 18-Jährige aber gilt der Mindestlohn von zwölf Euro in der Stunde beim Ferienjob bisher nicht.

Debatte um Mindestlohn von Minderjährigen

Der SPD-Politiker Kevin Kühnert hat daher die Regierung aufgefordert, die Ausnahmeregelung abzuschaffen. Auch die Linke fordert einen Mindestlohn – für jeden. Unterstützung erhält Kühnert für seinen Vorschlag von der DGB-Jugend in Bayern. Der Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz, hingegen lehnt den Mindestlohn für minderjährige Ferienjobber ab.

BR24 stellt Argumente für und gegen einen Mindestlohn für minderjährige Ferienjobber vor:

Pro Mindestlohn: Gleiche Arbeit, gleiches Geld

Egal ob Zeitungen austragen, Spargel stechen oder im Biergarten bedienen: Minderjährige Schülerinnen und Schüler leisten mit Ferienjobs wertvolle Arbeit. Dass sie aufgrund ihres Alters keinen Mindestlohn erhalten, ist ungerecht, wie das Beispiel Zeitungsaustragen verdeutlicht: Ein 18-jähriger Schüler erhält dafür den Mindestlohn. Ein 17-jähriger Schüler hingegen nicht – obwohl beide dieselbe Arbeit leisten. Das ist Altersdiskriminierung.

Außerdem wurde der Mindestlohn eingeführt, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor unangemessen niedrigen Löhnen zu schützen – mit einer unmissverständlichen Lohnuntergrenze von zwölf Euro in der Stunde. Mit Ausnahmen vom Mindestlohn – wie bei unter 18-jährigen Ferienjobbern – verfehlt der Mindestlohn aber sein Ziel und seinen Namen.

Gerade die aktuelle Situation macht deutlich, wie händeringend viele Branchen nach Personal suchen – minderjährige Ferienjobber könnten zumindest zeitweise helfen. Ihre Arbeit sollte dann aber auch allen zwölf Euro in der Stunde wert sein. Damit könnte gerade auch jungen Menschen vermittelt werden, dass es sich lohnt, arbeiten zu gehen. Und dass es sich lohnt, weiterzulernen – um später, nach der Schule, einmal mehr als den Mindestlohn zu verdienen.

Pro - Sarah Beham