Knapp die Hälfte der Unternehmen fürchtet Energiewende

Nur vierzehn Prozent der Unternehmen in Bayern rechnen damit, dass der Umbau der Energieversorgung positive Folgen für die eigenen Geschäfte hat. Das hat eine Umfrage des Bayerische Industrie- und Handelskammertags (BIHK) ergeben. In Bayern hatten 596 Firmen teilgenommen: jeweils gut 40 Prozent Dienstleister und Industriefirmen, die übrigen aus den Branchen Handel und Bau.

So schlechte Stimmung wie noch nie

"Das ist das kritischste Ergebnis, das das Energiewendebarometer jemals erbracht hat. Noch nie seit Umfragebeginn 2013 sehen so viele Unternehmen die Energiewende als eine Gefahr für ihr Geschäft und als Nachteil für ihren Standort im internationalen Wettbewerb", sagt Alexander Schreiner, Hauptgeschäftsführer der IHK Niederbayern. In seinem Regierungsbezirk stehen nur sechs Prozent der Betriebe der Energiewende positiv, beziehungsweise sehr positiv gegenüber.

Umsetzung der Energiewende in Gefahr

Hauptgrund der Sorgen sind die hohen Energiepreise. Besonders pessimistisch sind in Bayern demnach größere Industriebetriebe mit mehr als 500 Mitarbeitern. Knapp die Hälfte dieser Betriebe plant demnach die Verlagerung beziehungsweise Kürzung der heimischen Produktion oder setzt das bereits um. "Für den Industriestandort Niederbayern mit über 120.000 Beschäftigten in der Branche bedeutet diese Entwicklung eine große Gefahr für Wertschöpfung, Zukunftsfähigkeit und Wohlstand in der Region", betont Schreiner von der IHK Niederbayern.

Dass fast fünfzig Prozent der bayerischen Unternehmen die Auswirkungen der Energiewende auf ihre Wettbewerbsfähigkeit als negativ beurteilen, darin sieht auch die IHK für Oberpfalz/Kelheim ein alarmierendes Signal: "Sollten sich die aktuellen Entwicklungen verstetigen, ist die Umsetzung der Energiewende in Gefahr", warnt Hauptgeschäftsführer Jürgen Helmes.

Ärger über Politik

Die Unternehmen in der Oberpfalz stünden zu ihrer Verantwortung für den Klimaschutz, betont Jürgen Helmes. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu erhalten, müsse die Politik die Energiesteuern senken und bürokratische Hürden abbauen. Außerdem fordert Helmes von der IHK für Oberpfalz/Kelheim einen zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze. So könnten das Stromangebot ausgeweitet und die Energiepreise nachhaltig gesenkt werden.

64 Prozent der Unternehmen in Bayern beklagten fehlende Planbarkeit und Verlässlichkeit der Energiepolitik, 58 Prozent beschwerten sich über zu viel Bürokratie. Zugleich haben demnach rund 70 Prozent der knapp 600 Unternehmen bereits eigene Ökostrom-Anlagen aufgebaut oder planen dies – das sind acht Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr.