Inflation in Bayern sinkt auf 2,8 Prozent

Die Preise in Bayern steigen nicht mehr so stark wie in den letzten Monaten. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, ist die Teuerungsrate im vergangenen Monat auf 2,8 Prozent zurückgegangen - vor allem durch die gesunkenen Energiepreise.