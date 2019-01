ifo-Geschäftsklimaindex fällt erneut

Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind schon seit längerem nicht mehr gut. Der ifo-Geschäftsklima-Index fällt das fünfte Mal in Folge und ist auf 99,1 Punkte gefallen. Trotzdem legen die deutschen Börsen deutlich zu. Das hat wohl zwei Gründe: Zum einen erholen sich die Kurse von den massiven Verlusten des Vorjahres. Zum anderen bedeutet eine schwächere Wirtschaft in Deutschland und der Eurozone, dass die EZB ihre Zinsen nicht erhöhen kann. Von den rekordtiefen Zinsen haben ja die Aktienmärkte in den vergangenen Jahren extrem profitiert. Der DAX gewinnt 154 auf 11 285 Punkte.

Klare Worte von Verdi-Chef Bsirske

Zu den Gewinnern zählt auch die Deutsche Bank mit plus 2 Prozent auf rund 8 Euro. Verdi-Chef Frank Bsirske, der auch im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitzt, sagte, eine mögliche kurzfristige Fusion mit der Commerzbank sei kein Thema. Der Euro kostet 1, 13 30 Dollar.