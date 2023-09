Handwerks-EM: Schweinfurter Josef Bock coacht Teilnehmerin

Es ist die Europameisterschaft der Handwerker: Die "EuroSkills" sind ein internationaler Wettbewerb in den Handwerks- und Industrieberufen. Heuer finden sie vom 4. bis 9. September im polnischen Danzig statt. Josef Bock, Geschäftsführer der Innung für Spengler-, Sanitär-, Heizungs-, und Klimatechnik in Schweinfurt (SHK), ist seit elf Jahren Coach und Bundestrainer. Seitdem bereitet Bock die "jungen Talente" aus dem Handwerk für die "EuroSkills" vor. Die Innung ist das Bundesleistungszentrum für die SHK-Berufe in Deutschland.

Installateurin Stefanie Hahn aus Kitzingen dabei

Für den diesjährigen Wettbewerb coachte Josef Bock Stefanie Hahn aus Kitzingen. Die 23-Jährige arbeitet als Installateurin und Heizungsbauerin bei den Licht-, Kraft- und Wasserwerken Kitzingen. Auf die "EuroSkills" habe sich Hahn insgesamt elf Wochen lang vorbereitet. "Ich denke, dass sie gute Chancen auf eine Bronze-, Silber- oder gar Goldmedaille hat", sagt Bock. Dafür hat Stefanie Hahn regelmäßig an einer Montagewand trainiert. Dabei muss sie beispielsweise verschiedene Rohrarten wie Kupfer-, Stahl und Verbundrohr maßgenau installieren. "Beim Training gab ich ihr viele Tipps, wie sie schneller, genauer und letztendlich fehlerfreier arbeiten kann", sagt ihr Trainer. Das Schwierige an dem Wettbewerb sei es, die Konzentration über insgesamt drei Tage aufrechtzuerhalten. "Denn es darf möglichst kein Fehler passieren, sonst gibt es Punktabzüge."

Gute Nerven, Schnelligkeit und Präzision gefragt

Nach Bocks Angaben flog Hahn am Sonntag nach Danzig. Am Montag treffe sie sich mit den anderen der Deutschen Berufe-Nationalmannschaft und mit ihrem Bundestrainer André Schnabel. Beim Wettbewerb, der für sie am Mittwoch beginnen wird, muss die 23-Jährige einen vorgegebenen Montageplan auf einer Montagewand umsetzen. Dabei muss sie die Rohre selbst zusägen und biegen, die Verbindungen löten oder pressen – und das alles unter Zeitdruck. Sie muss sowohl eine Heizungsanlage mit Pumpen und Verteilern aufbauen als auch eine Sanitäranlage mit Dusche, WC und Warmwasserspeicher, so Bock. Alles muss dann auch dicht sein. "Insgesamt werden da schon 50 Meter an Rohren zusammenkommen“, sagte Bock. "Das alles ist dann ein richtiges Kunstwerk!"

Schweinfurter Talentschmiede

Seine Tätigkeit füllt Bock aus: "Wir sind stolz, dass wir Bundesleistungszentrum sind." In der Regel qualifiziere man sich, indem man im Vorfeld verschiedene Meisterschaften durchläuft wie etwa die Unterfränkische und dann die Landesmeisterschaft bis hin zur Deutschen Meisterschaft, erläuterte Bock. "Wir haben in den letzten Jahren viele Sieger trainiert", berichtet er. So zum Beispiel hatte 2015 Nathanael Liebergled aus Sachsen bei den "WorldSkills" in Brasilien – also einer Weltmeisterschaft – die Goldmedaille geholt. "Unsere Talente haben oft bei 'World'- und 'EuroSkills' Bronze, Silber und Goldmedaillen bekommen", erklärte Bock. So ein Bundesleistungszentrum sei wichtig, um junge Talente, die aus ganz Deutschland kommen, nicht nur handwerklich, sondern auch pädagogisch zu fördern. Dazu gehöre vor allem, Stress abzubauen und mentale Stärke zu entwickeln. Laut Bock werden so viele Spitzenkräfte qualifiziert, die ihr Wissen im Handwerk weitergeben und davon profitieren letztendlich auch viele Kunden.

Jung-Handwerker aus ganz Europa messen sich

Die "EuroSkills" finden alle zwei Jahre immer in einem anderen Land statt. Es ist ein Wettbewerb und zugleich die größte europäische Veranstaltung für berufliche Bildung. 32 Länder sind bei den "EuroSkills" dabei. Rund 600 junge Fachkräfte aus ganz Europa nehmen daran teil. Vertreten sind über 40 Berufe aus Handwerk und Industrie, so Bock. Deutschland ist mit über 30 jungen Talenten in Danzig vertreten. Erwartet werden zehntausende von Besucherinnen und Besuchern aus Polen und dem Ausland.