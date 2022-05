Es geht um viel und Millimeter: Fliesenleger trainieren für WM

Im Oktober findet die Weltmeisterschaft World Skills in Shanghai statt. Es ist eine Weltmeisterschaft der Handwerksberufe und Deutschland hat gute Chancen auf einen WM-Titel: Fliesenleger Yannic Schlachter will Gold verteidigen. Aktuell trainiert er im oberbayerischen Seebruck im Kreis Traunstein.

Trainingslager für Fliesenleger

Bei der Firma Dahm in Seebruck, in einer Halle des größten deutschen Werkzeugherstellers für das Fliesenhandwerk, werden Fliesen um Fliesen zugeschnitten, dann verlegt und verfugt. Fünf junge Fliesenleger – vier Männer und eine Frau – befinden sich im gemeinsamen Trainingslager. Sie wollen hier dazulernen, um irgendwann zu den Besten ihres Fachs zu zählen.

Der amtierende Weltmeister im Fliesenlegen kommt aus Baden-Württemberg: Yannic Schlachter will den WM-Titel erneut nach Deutschland holen und Fliesenleger-Weltmeister werden. Im Trainingslager mit dabei ist aber auch hoffnungsvoller Handwerker-Nachwuchs: Anna Bläuel aus Hessen, Sandro Feustl aus Unterfranken, Malte Laurich aus Nordrhein-Westfalen und Philipp Großkopf aus Schleswig-Holstein. Die jungen Handwerker sollen an das genaue Arbeiten unter Zeitdruck herangeführt werden.

Wichtig: Unter Zeitdruck Ruhe bewahren

Während die Goldmedaillen-Hoffnung Yannic Schlachter mit farbigen Fliesen die Christus-Statue, das bekannte Wahrzeichen von Rio de Janeiro, und die brasilianische Flagge an die Wand legt, soll der Nachwuchs ein fiktives Bad fliesen. Da alle handwerkliches Arbeiten gewohnt sind, meistens im elterlichen Betrieb, sind sie körperlich fit. Wer aber bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft sein Können vor Tausenden Zuschauern zeigen will, muss sich auch mental auf derartige Wettbewerbe vorbereiten. Denn wer Siegen will, muss vor allem Ruhe bewahren und darf auch unter Zeitdruck nicht nervös werden.

Große Konkurrenz aus China

Deutschland ist derzeit noch amtierender Weltmeister im Fliesenlegen. Aber die Konkurrenz schläft nicht: Während die russische Mannschaft von der WM wegen des Ukrainekriegs ausgeschlossen wurde, trainieren die Chinesen intensiv, um die Goldmedaille zu erringen. Die deutsche Mannschaft um Yannic Schlachter hat bereits etliche Trainingseinheiten hinter und noch einige vor sich, bevor es nach Shanghai geht.

Und weil es mitunter um Hundertstel Millimeter geht, unterstützt der Werkzeughersteller Dahm in Seebruck mit dem einen oder anderen Präzisionswerkzeug, das sonst kein WM-Teilnehmer hat. Zum Beispiel ein spezieller Zirkel, der ihm in Shanghai einen winzigen Vorteil um den Titel verschaffen könnte.

Handwerker aus der ganzen Welt in Shanghai

Die World Skills, also die Weltmeisterschaft der Berufe, ist ein Riesen-Event. Sie findet vom 12. bis 17. Oktober in Shanghai statt. Dort werden rund 1.000 Teilnehmende aus 50 Ländern in 30 verschiedenen Berufen an den Start gehen - darunter Bäcker, Maurer, Floristen, Friseure und erstmals Flugzeugbauer. Die Veranstaltung ist auch ein Besuchermagnet: Es wird mit einigen Hunderttausend Zuschauern gerechnet.