GfK-Studie: Verbraucher kaufen mehr vegetarisch und regional

Der Einkaufstrend geht hin zu vegetarischen, veganen und nachhaltigen Produkten aus der Region. Das war schon vor Corona so. Aber im Verlauf der Corona-Pandemie hätten manche Bereiche stark an Bedeutung hinzugewonnen, so das Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK. Es gebe psychologische Aspekte, die das Kaufverhalten auch in Zukunft beeinflussen würden, heißt es darin. Dazu gehören laut den Marktforschern unter anderem eine neu gewonnene Heimatliebe, körperliche und psychische Gesundheit und bewussterer Konsum.

Mehr Fleischersatz und vegane Süßigkeiten im Einkaufskorb

Dass die Deutschen ihr Konsumverhalten ändern, habe sich bereits zu Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 gezeigt. Manche Bereiche seien überdurchschnittlich gewachsen, die bereits vor Corona an Bedeutung gewonnen hatten, so die GfK. Dazu zählen vor allem Fleisch- und Käseersatzprodukte (+44,4 Prozent), feste Körperpflegeprodukte wie Seifen (+44,2 Prozent) und vegane Süßwaren (+41,9 Prozent). Außerdem weist das Marktforschungsunternehmen darauf hin, dass die Konsumenten gezielter einkaufen, also mit Einkaufslisten und mit möglichst wenig Ladenbesuchen.

Hofläden, Unverpacktes und Bio

Gerade Hofläden und Direktvermarkter erleben während der Corona-Pandemie einen regelrechten Ansturm der Kunden. Auch ist die Nachfrage nach unverpackten Lebensmitteln gestiegen, in vielen Städten eröffnen sogenannte "Unverpackt"-Läden. Immer mehr Kunden kaufen auch bio ein. Dieser Trend lässt sich nun offenbar auch in Zahlen ablesen.

GfK stellt weitere Trends auf Einzelhandelsmesse vor

Weitere Trends zum Einkaufsverhalten in der Pandemie will das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK in einer Studie mit dem Titel "Was ist? Was bleibt? Was kommt?" im Rahmen der Einzelhandelsmesse "ECR-Tag 2021" am Mittwoch (22.9.21) in Köln vorstellen.