Bio-Verband: "Nachfrage nach Bio-Produkten steigt weiter"

"Jetzt ist eine gute Zeit, um konventionelle landwirtschaftliche Betriebe in Öko-Betriebe umzuwandeln", sagt Andreas Hopf, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft "Vermarktungsgesellschaft Bio-Bauern". "Für die kommenden zwei Jahre bestehen sehr gute Vermarktungsbedingungen", so Hopf bei einer Pressekonferenz der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau (LVÖ) in Ehingen anlässlich der anstehenden Erntesaison.

Verband fordert mehr Geld für Forschung

Selbst in der Umstellungsphase von konventionell auf bio, die rund drei Jahre dauere, könne man für das angebaute Getreide schon gute Preise erzielen.

Um langfristig das Ziel der Staatsregierung zu erreichen – nämlich bis 2030 die Zahl der Bio-Betriebe von derzeit 12 Prozent auf dann 30 Prozent zu erhöhen – sei jedoch eine langfristige Unterstützung nötig, so der LVÖ. Der Verband fordert daher von der Politik, "die Handbremse zu lösen", die Betriebe stärker zu fördern, mehr Geld in Bio-Forschung und Bio-Ausbildung zu investieren und auch den Umwelt-Nutzen der Bio-Landwirtschaft entsprechend zu honorieren. Dies könnte mehr Bauern dazu bewegen, auf Bio umzustellen. "Wir müssen aufpassen, nicht in eine Situation der Knappheit zu geraten, in der wir die steigende Nachfrage nicht mehr mit heimischen Rohstoffen bedienen können", so Hopf weiter.

Bio-Verband: "Aldi will Bio-Linie nach und nach regionalisieren"

Inzwischen überlege sogar Aldi seine Bio-Linie nach und nach zu regionalisieren. Das hätte eine enorme Auswirkungen auf die Branche, da Aldi bundesweit der größte Bio-Händler sei, aber überwiegend Bio-Produkte aus dem Ausland anbiete, so Hopf. Sollte dies so kommen, Aldi aber weiter auf "Bio zum billigsten Preise" setzen, dürften die Bio-Bauern "nicht den gleichen Fehler machen, wie früher die konventionellen Betriebe", indem der Nachfrage mit immer größeren Betrieben und Monokulturen entsprochen werde.

Bio-Bauern blicken optimistisch auf Erntesaison

Für Bio-Bauern sei Diversität und eine Vielzahl an Erzeugnissen aufgrund der nach wie vor schwankenden Preise die beste Wahl, weil so das Risiko gestreut werde, so der LVÖ. Neben der Direktvermarktung im eigenen Hof auf der einen Seite und den Großabnehmern wie Lidl, Rewe oder Aldi auf der anderen Seite, sei es entscheidend, auch starke Abnehmer in der Region zu haben, so Hopf. Dazu zählten beispielsweise Brauereien, Bäcker, Metzger oder Mühlen.

Was die diesjährige Erntesaison anbelangt, sind die Bio-Bauern wegen der hohen Nachfrage optimistisch, auch wenn das teils nass-kalte Wetter bei einigen Kulturen Probleme macht.