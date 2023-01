Fuest: Löhne müssen dort steigen, wo Leute knapp sind

Einen Fachkräftemangel gebe es streng ökonomisch gesehen gar nicht in Deutschland, sagte Clemens Fuest am "BR-Sonntags-Stammtisch", sondern vielmehr eine Fachkräfteknappheit: "Mangel ist eine Situation, in der man bereit ist, den Preis zu bezahlen, aber nichts kriegt." Jetzt aber gelte: Wenn man zu den herrschenden Preisen nicht genug Fachkräfte wie in der Pflege finde, müsse man die Löhne erhöhen.

In einer Marktwirtschaft müssten Güter, die knapp seien, teuer sein, betonte der Chef des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in München. Natürlich seien auch Qualifikationsmaßnahmen und Investitionen in Bildung sowie Gesundheit wichtig, aber: "Die wichtigste Antwort auf Fachkräfteknappheit ist das Erhöhen von Löhnen", so Fuest.

Voller Inflationsausgleich unrealistisch

Generelle Lohnerhöhungen für alle seien dagegen kaum machbar, sagte der Ökonom angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage: "Zunächst einmal muss man sehen, dass wir als Volkswirtschaft insgesamt ärmer geworden sind, weil wir Energie importieren – und die ist jetzt teurer."