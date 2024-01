Faire Preise für Bauern: Expertinnen fordern neue Marktordnung

Die schrittweise Streichung der Subventionen beim Agrardiesel, für viele Bauern ist sie ein rotes Tuch. Die einen äußern deswegen lautstark ihren Unmut – und beharren auf ihrem Standpunkt. Andere zeigen in dieser Frage Kompromissbereitschaft und wollen stattdessen lieber die jahrzehntelange Fehlentwicklung in der Agrarpolitik beenden. Ihre Forderung: Faire Preise für die Erzeugnisse der Bauern kann es nur per Gesetz geben.

Landwirtin: "Bauernverband für Verfehlungen der Agrarpolitik mitverantwortlich"

Claudia Gerster ist Öko-Landwirtin und engagiert sich in der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Sie hält die Bauernproteste generell für gerechtfertigt, es habe sich bei den Landwirten viel angestaut, die Streichung der Agrardiesel-Beihilfe sei da nur die Spitze des Eisbergs. "Trotz alledem muss man auch sagen: Dialogbereitschaft ist aber die Voraussetzung auch für Problemlösungen. Und dazu muss sich auch der Bauernverband durchringen, der im Übrigen für die Verfehlungen der Agrarpolitik ja mitverantwortlich ist", sagt Gerster im Interview mit BR24. Der Bauernverband habe die Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte, die auf Export und Wachstum ausgelegt sei, mit unterstützt. Auch der AbL sei bewusst, dass Agrardiesel nicht ewig subventioniert werden könne. Das Geld müsse aber in der Landwirtschaft bleiben, für den klimagerechten Umbau.

Reinhild Benning ist Agrarexpertin bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Sie kritisiert im Interview mit BR24 die grundsätzliche Fehlentwicklung in der Agrarpolitik. In der Vergangenheit seien Subventionen geflossen, mit dem Ziel immer größerer Ställe mit immer mehr Tieren auf immer engerem Raum. "Und damit haben wir die Tierhaltung weg von den bäuerlichen Betrieben hin zu industriellen Tierhaltungen gebracht. Und nun stehen wir davor, dass die Gesellschaft sagt, das Fleisch aus diesen Tierfabriken möchten wir aber nicht essen, sondern wir wollen einen Wandel in der Tierhaltung", sagt Benning. Sie fordert eine staatliches Tierwohllabel und eine Fleischabgabe, die dann wieder Bauern zugutekommen könnte, damit diese den Umbau ihrer Ställe bewältigen können.

Agrarexpertin fordert 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Fleisch

Gegen die von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wieder ins Spiel gebrachte Tierwohlabgabe regt sich unter vielen Bauern Widerstand, sie fürchten ein weiteres Bürokratiemonster. Reinhild Benning hält es für die bessere Idee, den verminderten Mehrwertsteuersatz auf Fleisch auf den normalen Satz zu bringen, von sieben auf 19 Prozent. Dieses Geld könne dann im Staatshaushalt ganz gezielt für Klimaschutz, etwa für den Abbau der Tierbestände eingesetzt werden. "In jedem Fall brauchen Bauern und Bäuerinnen klare Ansagen, damit sie die Ställe so umbauen können, dass sie dann auch nachher als tiergerecht gelten und dass sie wissen, wie viel Unterstützung können sie dafür bekommen", sagt Benning.

"Wir brauchen eigentlich eine neue Marktordnung"

Die Landwirtin Claudia Gerster will vor allem, dass den Erzeugern für ihre Produkte faire Preise gezahlt werden, um verlässlich kostendeckend arbeiten zu können. "Es ist immer ein bisschen ein Lotteriespiel. Sie müssen sich vorstellen: Ihre Milch zum Beispiel liefern die Bauern und Bäuerinnen an Molkereien. Der Preis wird aber nicht verhandelt, bevor die Milch angeliefert wird, sondern nachdem die Milch angeliefert wird." Die Folge seien immer wieder Überproduktionen und sinkende Preise. Gleichzeitig solle man in die Tierhaltung investieren, obwohl man nicht wisse, wie sich der Fleischpreis, der Getreidepreis oder der Milchpreis entwickeln würden. Gerster fordert: "Wir brauchen eigentlich eine neue Marktordnung".