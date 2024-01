Tierwohlabgabe: Viel Zustimmung, aber auch viel Skepsis

Mehr fürs Fleisch zahlen, wenn es dem Tierwohl zugutekommt? Kunden vor der Metzgerei Berghammer in Ampfing im Landkreis Mühldorf am Inn sind zwar skeptisch, aber grundsätzlich dafür. Die meisten sagen, sie würden die rund 40 Cent pro Kilo Fleisch mehr zahlen, wenn das Geld auch wirklich den Landwirten und der regionalen Lebensmittelproduktion zugutekommt und wenn sie dafür gutes Fleisch bekommen. Zwei Frauen bezweifeln jedoch, dass das Geld auch wirklich bei den Landwirten ankomme. Eine Kundin, die von Beruf Landwirtin ist, sagt: "Ich halte nichts davon. Das ist nur eine Verteuerung für die Verbraucher und beim Landwirt kommt nichts an. Nur Bürokratie."

Stallumbau ist eine große Investition

Nur ein paar Kilometer weiter, in Mühldorf am Inn, leben die Kühe von Ulrich Niederschweiberer in einem Offenfrontstall. Sie können sich frei an der frischen Luft bewegen, haben Massagebrüsten und Strohbetten und an heißen Sommertagen laufen die Ventilatoren.

"Ich hab mich vor 20 Jahren entscheiden - nach langem Hin und Her - dass wir den Außenklimastall so bauen, wie er jetzt ist. Die Finanzierung war auch damals schwierig und wir haben jetzt 20 Jahre den Stall abbezahlt. 20 Jahre ist lang, da nagt das am ganzen Material, die Kühe belasten das, also da sind einige Erneuerungen notwendig", erklärt Ulrich Niederschweiberer.

Für die Reparaturen könnte er einen Zuschuss durch die Tierwohlabgabe gut gebrauchen. Sein inzwischen 20 Jahre alter Stall kostete damals rund 400.000 Euro. Heutzutage würde so ein Stall um die 1,5 Millionen Euro kosten. Hohe Investitionen, die viele Landwirte scheuen. Laut Bayerischem Bauernverband baut derzeit so gut wie keiner einen neuen Stall. Zu hoch die finanzielle Belastung und die Unsicherheit, ob das Geld auch wieder hereinkommt und ob sich die Standards in ein paar Jahren wieder ändern. Kann da die Tierwohlabgabe helfen? Ulrich Niederschweiberer ist skeptisch: "Die Tierwohlabgabe generell kann man als positiv bewerten. Die Frage ist, wie wird die Finanzierung aufgestellt, wie hoch ist der bürokratische Aufwand? Ich glaube, das ist die größte Hürde."