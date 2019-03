Börse: Wall Street schließt im Minus

Die Sorgen um die Weltkonjunktur waren an den Börsen wieder größer und auch die Risiken rund um den Brexit hatten die Anleger im Blick. Hinzu kam eine Gewinnwarnung von Infineon. Daraufhin waren die Aktien des Chip-Herstellers mit einem Minus von gut 5 Prozent die größten Verlierer im DAX.

Ölpreis fällt

Auch anderen Chip-Werte waren unter Druck. Und an der Wall Street in New York verloren die Papiere von Intel und Microsoft bis zu 1 Prozent. Der Dow Jones ging mit minus 0,1 Prozent aus dem Handel bei 25.626 Punkten. Der Technologie-Index Nasdaq verlor 0,7 Prozent. Der Ölpreis fällt. Das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent zur Auslieferung im Mai kostet rund 67,80 Dollar. Dazu beitragen dürfte wohl, dass in den USA die Rohöllagerbestände überraschend gestiegen sind. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,12 53 Dollar wert.