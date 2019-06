Börse: DAX leicht im Minus

Am deutschen Aktienmarkt fallen die Kurse. Dazu dürften eine Reihe wirtschaftspolitischer Ereignisse beitragen – wie die Sorgen um eine weitere Eskalation der Handelsstreitigkeiten. Wie ein Marktanalyst vom Brokerhaus AxiTrader sagte, besteht das Risiko, dass sich der US-Präsident demnächst auch wieder der Europäischen Union widmet und hier mit neuen Strafzöllen droht.

Sorgen um italienische Regierung

Sorgen bereiten den Anlegern auch die Entwicklungen in Italien. Dort will Ministerpräsident Giuseppe Conte Medienberichten zufolge mit Rücktritt drohen. Die Investoren werfen Anleihen des Landes aus ihren Depots. Dies trieb die Rendite zehnjähriger italienischer Titel zeitweise auf rund 2,7 Prozent. Momentan notieren die Papiere bei 2,59 Prozent. Sie bewegen sich nahezu auf dem Niveau zehnjähriger griechischer Staatsanleihen. Zum Vergleich: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fällt auf minus 0,21 Prozent. Der DAX notiert knapp in der Verlustzone bei 11.723 Punkten. TecDAX und MDAX verlieren bis zu 0,6 Prozent. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,11 77 Dollar wert.