Corona-Krise überwunden: Nürnberger Messe macht wieder Gewinn

Es ist seine letzte Bilanz-Pressekonferenz: Roland Fleck ist 62 Jahre alt und geht zum 1. August in den Ruhestand. Der Co-Geschäftsführer der NürnbergMesse kann zu seinem Abschied gute Nachrichten verkünden: Die Nürnberger Messe hat die Einbrüche durch die Corona-Pandemie überwunden. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte sie nach zwei Jahren mit tiefroten Zahlen einen Gewinn von 3,3 Millionen Euro. Der Umsatz stieg auf 257 Millionen Euro. Das sei der vierthöchste Umsatz in der Geschichte der NürnbergMesse, so Fleck.

Fast eine Million Messegäste

Coronabedingt konnten im vergangenen Jahr erst ab Frühjahr wieder Messen und Kongresse veranstaltet werden. Im Jahr davor, das komplett von der Pandemie geprägt war, erzielte die Gesellschaft einen Umsatz von lediglich knapp 69 Millionen Euro. Das Geschäft habe sich aber rasant erholt. "Unsere Kunden wollen sich wieder persönlich auf Messen treffen. Das sehen wir weltweit und auch in Nürnberg", sagt Fleck. Rund eine Million Besucher kamen im vergangenen Jahr zu den 155 Veranstaltungen der NürnbergMesse weltweit.

Bau neuer Halle abgesagt

Trotzdem: Corona hat tiefe Spuren in den Finanzen hinterlassen, 110 Millionen Euro fehlen. Die Nürnberger sind froh, dass sie zu Beginn der Pandemie noch rechtzeitig den Bau der geplanten Halle 3 stoppen konnten. Das Geld für die Investition konnten sie nutzen, um die Corona-Folgen abzufedern. Entlassungen konnten vermieden werden, sagt Peter Ottmann, der gemeinsam mit Fleck an der Spitze der Messe steht. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Mitarbeiter leicht auf knapp über 1.000. Tendenz weiter steigend, auch in diesem Jahr, so Ottmann.