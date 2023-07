Getränkemessen: München und Nürnberg kooperieren künftig

Die Messen München und Nürnberg haben ihre Getränkemessen vereint. Die Nürnberger "BrauBeviale" und die Münchner Weltleitmesse "drinktec" werden künftig von einem joint venture geführt. Der Zusammenschluss soll die bayerischen Getränkemessen stärken und wettbewerbsfähiger machen.

Zusammenschluss statt Konkurrenz

Nach außen wird sich nicht viel ändern. Die beiden Messen bleiben, wo sie waren. Fast jedes Jahr wird also weiterhin die "BrauBeviale" in Nürnberg ihre Tore öffnen. Und in jedem 4. Jahr in München die Weltleitmesse "drinktec" stattfinden.

Doch Konkurrenz zwischen beiden Messen soll es künftig nicht mehr geben. Überschneidungen würden abgebaut und die Abgrenzung schärfer. Keine Messe wolle mehr der anderen Kunden abwerben, so die Geschäftsführungen der Messen Nürnberg und München. Kräfte würden gebündelt und Synergien geschaffen. Grünes Licht habe das Kartellamt bereits vor einem halben Jahr gegeben.

Bislang größte Fusion zweien Fachmessen in Deutschland

Der Freistaat werde mit dem Zusammenschluss "zum Stammtisch für die globale Getränkeindustrie". Es handle sich um die bislang größte Fusion zweier Fachmessen in Deutschland. Inhaltlich würden sie sich ideal ergänzen. So ist die Nürnberger Messe "BrauBeviale" eher europäisch ausgerichtet, während die "drinktec" mehr das weltweite Publikum anzieht.

An dem joint venture mit dem Namen "YONTEX" sind die Messen München und Nürnberg jeweils zur Hälfte beteiligt. Das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg soll die Marken "BrauBeviale" und "drinktec" weiter entwickeln.

Bayern als "Zentrum der globalen Getränkeindustrie"

Bayerns Finanzminister Albert Füracker begrüßt den Zusammenschluss: die Kooperation im Bereich der Getränketechnologie festige "Bayerns Führungsrolle in diesem Messesegment weltweit".

Lob kommt auch von der Getränkeindustrie. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) sieht in dem Zusammenschluss einen Ausbau des Standorts Bayern als "Zentrum für die globale Getränke- und Liquid Food Industrie". Der Verband privater Brauereien Bayern e.V. spricht von einer wichtigen Weichenstellung für die Zukunft der beiden bedeutendsten Brau- und Getränkemessen.

Die nächste "BrauBeviale" findet vom 28. bis 30. November 2023 in Nürnberg statt. Erst 2025 wird die nächste "drinktec" in München eröffnen. Neben München hat die sehr international ausgerichtete drinktec auch Standorte in Indien und China, wo sie jedes bzw. alle zwei Jahre stattfindet.