Consumenta: Warum die Messe für Händler immer noch wichtig ist

Eine Woche lang öffnen sich die Tore zur diesjährigen Consumenta. Die Verbrauchermesse ist breit aufgestellt: von Energie, Bauen und Handwerk geht es thematisch bis hin zu Genuss, Mode, Wohnen und Haushalt.

Seit 1981 ist bereits Roland Schmidt von "Küchen Loesch" dabei. Damals war er noch Lehrling, erzählt er. Heute ist er Prokurist des Nürnberger Traditionsunternehmens. Mit der Consumenta verbindet Schmidt viele positive Erinnerungen, aber auch "viele, viele Jahre Arbeit". Nach neun Messetagen sei man geschafft, sagt er. "Nie mehr!", sage man dann. "Und dann will man doch wieder die nächste Messe mitmachen."

Traditionsunternehmen setzt auf persönlichen Kontakt

Die Konkurrenz im Internet ist groß für den Küchen- und Haushaltsexperten aus der Frankenmetropole, der mittlerweile auch einen Online-Shop betreibt. Bekannt ist "Küchen Loesch" allerdings für seinen Laden in der Nürnberger Altstadt, den es bereits seit 175 Jahren gibt, sagt Schmidt.

Obwohl das Unternehmen in der Region etabliert ist, sind Messen wie die Consumenta seiner Einschätzung nach wichtig für das Geschäft. So können Stammkunden bei der Stange gehalten und gleichzeitig neue Kunden geworben werden. "Sie haben die Möglichkeit, auf der Consumenta neue Produkte vorzustellen, die Kunden können die Produkte wirklich in die Hand nehmen, sie können vergleichen und das kann ich halt online nicht", so Schmidt. Die persönliche Beratung sei von großer Bedeutung für die Händler - und für die Kunden, die zunehmend Wert auf nachhaltige und qualitativ hochwertige Produkte legen.

Umfangreiches Beratungsangebot auf der Consumenta

68.000 Besucherinnen und Besucher kamen im vergangenen Jahr auf die Verbrauchermesse. Heuer hoffen die Verantwortlichen auf deutlich mehr und - trotz gestiegener Lebenshaltungspreise - auf ein gutes Geschäft. "Die Menschen geben nicht kein Geld aus, sondern sie geben das Geld gezielt aus und überlegen sich sehr genau, wofür sie das Geld ausgeben", sagt Henning Könicke, Geschäftsführer der AFAG Messen und Ausstellungen GmbH.

Das Beratungsangebot auf der Consumenta sei demnach eine Stärke der Messe. "Da kann man (...) sich am Ende mit seiner Entscheidung sicher sein und sich auch nochmal absichern: 'Habe ich richtig investiert? Und was mache ich denn in Zukunft mit Haus, mit Garten, mit Wohnung?"

Der Fokus der Consumenta liegt in diesem Jahr zu einem großen Teil auf der Energiewende. Interessierte können sich in diesem Zusammenhang unter anderem zum Thema Wärmepumpen sowie Solarmodulen und Photovoltaikanlagen informieren. Die Verbrauchermesse geht noch bis zum 5. November.