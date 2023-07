GfK-Konsumklima-Studie: Am Urlaub wird nicht gespart

Erstmals nach acht Monaten in Folge war die Verbraucherstimmung im Juni in Deutschland wieder leicht abgerutscht. In der aktuellen Konsumklima-Studie des Nürnberger Marktforschers GfK sieht es aber wieder etwas positiver aus: Im Juli werden die Verluste aus dem Vormonat wieder ausgeglichen. Insgesamt bleibt die Kauflaune aber auf niedrigem Niveau.

Hoffnung auf rückläufige Inflation

Getragen wird die leicht verbesserte Stimmung ausschließlich von den Einkommenserwartungen, heißt es in dem GfK-Bericht. Und die werde von der Hoffnung auf niedrigere Inflationsraten gestützt. Insofern komme der Europäischen Zentralbank (EZB) in den kommenden Monaten eine Schlüsselrolle zu, erklärt GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. Auf der einen Seite sei es notwendig, die Inflation durch eine restriktivere Geldpolitik wieder auf ein akzeptables Maß zurückzuführen. Auf der anderen Seite bestehe aber die Gefahr, durch eine zu strenge Geldpolitik die ohnehin angeschlagene Wirtschaft weiter in die Rezession zu führen. Bei der EZB sei daher Fingerspitzengefühl gefragt, erläutert Bürkl.

Weiter viele Unsicherheitsfaktoren

Die Anschaffungs- und die Sparneigung bleiben im Juli im Vergleich zum Vormonat auf nahezu unverändertem Niveau. Nach wie vor versuchen viele Menschen, ihr Geld zusammenzuhalten. Hohe Lebensmittel- und Energiepreise, der anhaltende Ukrainekrieg sowie die Sorgen vor steigenden Kosten durch Sanierungsmaßnahmen für Immobilien als Folge des Heizungsgesetzes veranlassten die Verbraucher, mit ihren geplanten Anschaffungen derzeit vorsichtiger umzugehen.

Beim Urlaub wird kaum gespart

Eine Ausnahme bei der lauen Konsumlaune sind Urlaubsreisen. "Beim Urlaub wollen die Konsumenten zuletzt sparen", berichtet Bürkl. "Lieber verzichten sie auf die Anschaffung einer neuen Küche oder einer neuen Wohnzimmereinrichtung. Aber ihren Urlaub wollen die Menschen doch solange wie möglich, wie gewohnt durchführen", so der GfK-Experte. Dies sei bei früheren Krisen so gewesen und auch im Moment zu beobachten: Die Buchungszahlen seien auf einem sehr hohen Niveau.

Dunkle Wolken am Arbeitsmarkt?

Neben der Zinspolitik der EZB wird wohl in den kommenden Monaten auch der Arbeitsmarkt unter besonderer Beobachtung stehen, so die Einschätzung der GfK. Die Beschäftigungssituation in Deutschland ist nach wie vor robust. Allerdings ist die Arbeitslosigkeit zuletzt konjunkturbedingt leicht angestiegen.