Börsen-Ticker: DAX startet mit Verlusten in die neue Woche

22.04 Uhr - Positive Vorgaben von der Wall Street

Die Anleger an der Wall Street sind erleichtert, die US-Notenbank hat zwar den Leitzins weiter angehoben um 25 Basispunkte. Allerdings ist dieser Zinsschritt erwartet worden, zudem gab es vom Notenbankchef Jerome Powell offensichtlich keine bösen Überraschungen bezüglich des Ausblicks. Auch wenn er erklärt hatte, dass die Notenbanker der Meinung seien, dass es bezüglich der hohen Inflation noch einiges zu tun gebe. Der Dow Jones drehte nach Bekanntgabe der Zinsenscheidung ins Plus, zweitweise war er mit zahlreichen Punkten im Plus, am Ende verließ die Anleger wieder etwas der Mut. Der Index schloss nahezu unverändert bei 34.077. Der Nasdaq Index immerhin schloss zwei Prozent höher. Das könnte an den deutschen Börsen für Auftrieb sorgen

20.01 Uhr - US-Notenbank erhöht Leitzins wie erwartet

Die US-Notenbank hebt den Leitzins um 25 Basispunkte an. Der Leitzins liegt nun in einer Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent. Das ist zwar das höchste Zinsniveau seit November 2007. Allerdings ist mit dieser Entscheidung auch gerechnet worden, denn die Inflation hatte sich zuletzt nicht mehr so rasant entwickelt, wie in den Monaten zuvor. Deshalb wurde auch erwartet, dass die Notenbank hier das Tempo bei den Zinserhöhungen etwas drosselt. Nun warten die Anleger auf die Pressekonferenz der Notenbank, die in rund einer Viertel Stunde beginnt. Sie wollen wissen, was Notenbankchef Jerome Powell zum Ausblick der Geldpolitik sagen wird. Für die Anleger – wie gesagt – kommt der Schritt nicht überraschend und so gibt es auch kaum Reaktionen an der Wall Street, im Gegenteil kann der Dow Jones seine Tagesverluste etwas eindämmen, er ist jetzt nicht mehr mit einem Prozent im Minus, sondern mit 0,8 Prozent.

19.05 Uhr - Airbus und Qatar Airways einigen sich

Der Streit zwischen Airbus und der Fluggesellschaft Qatar Airways um angebliche Lackschäden an A350-Langstreckenflugzeugen ist beigelegt. Der europäische Flugzeugbauer sprach in Toulouse von einem "freundschaftlichen und für beide Seiten akzeptablen Vergleich“. Ein Schuldeingeständnis sei damit nicht verbunden. Qatar Airways hatte Airbus auf mindestens 1,4 Milliarden Euro verklagt, nachdem die Luftfahrtaufsicht in Katar 29 A350-Flugzeuge wegen der Schäden an der Außenhaut stillgelegt hatte. Airbus hatte zwar äußerliche Qualitätsmängel am Lack eingeräumt, aber ein Sicherheitsrisiko stets bestritten. Über Einzelheiten des Vergleichs sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Langstreckenflugzeuge sollen nun repariert, die gegenseitigen Klagen beendet werden, wie es in der Mitteilung hieß, die nach Börsenschluss kam.

18.02 Uhr - DAX schließt gut behauptet

Heute war die Stimmung ein klein wenig besser als zu Wochenbeginn. Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 15.181. Am Abend noch gibt die US-Notenbank ihre lang erwartete Zinsentscheidung bekannt. Dass die Notenbanker das Zinstempo drosseln und nur noch um 25 Basispunkte erhöhen werden, gelte als ausgemacht, heißt es beim Vermögensverwalter QC Partners. Entscheidend werde der weitere Zinsausblick des Notenbank-Chefs Jerome Powell sein. An den Börsen werde noch immer mit ersten Zinssenkungen ab dem Spätsommer oder Herbst gerechnet. Es sei gut möglich, dass Powell diesen Hoffnungen ein jähes Ende bereitet. Das könnte dann morgen womöglich zu Kursverlusten führen. Bei den Einzelwerten gab es hohe Verluste bei der Software AG. Die Senkung der Margenprognose für dieses Jahr hat die Investoren nachhaltig verschreckt, die Titel brachen um 14,7 Prozent ein, Kasse gemacht wurde auch bei der Hannover Rück. Nach der Vorlage der neuesten Zahlen büßten die Titel fünf Prozent ein. Und an den Devisenmärkten hat der Euro angezogen auf 1,0924 Dollar.

17.49 Uhr – Wie lief der Mittwoch für die Unternehmen des DAX?

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 26 Aktiengesellschaften ein Plus und 14 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.49 Uhr:

Unter den Unternehmen des DAX hatten BMW, Deutsche Post und Mercedes-Benz Group (je +2,1 Prozent), Covestro, Sartorius und Daimler Truck (je +1,6 Prozent) sowie Deutsche Börse AG (+1,3 Prozent) die größten Kursgewinne.

Bisherige Schlusslichter sind Hannover Re mit -4,7 Prozent, Merck mit -4,4 Prozent und Munich Re mit -1,2 Prozent Kursverlusten.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.49 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

15.35 Uhr – Wall Street startet mit leichten Verlusten

Auch an den US-Börsen halten sich die Anleger vor dem Zinsentscheid der Notenbank heute Abend zurück (20 Uhr MEZ). Der Dow Jones büßt zum Start 0,6 Prozent ein, beim Nasdaq geht es um 0,1 Prozent nach unten.

Die Aktie des Chipherstellers AMD steigt nach positiven Quartalszahlen um mehr als fünf Prozent. Auf der Verliererseite sticht dagegen Electronic Arts hervor: Der Hersteller von Videospielen hat seine Prognose gesenkt, weshalb die Aktien mehr als zehn Prozent nachgeben.

15.25 Uhr - Gaskonzern Uniper macht weniger Verlust als erwartet

Der Energiekonzern Uniper hat mit 19,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr einen kleineren Verlust gemacht als erwartet. Anfang November hatte der jüngst verstaatlichte Konzern diesen Wert noch auf rund 40 Milliarden Euro beziffert. Nach Angaben von Uniper lag das bessere Ergebnis vor allem am gefallenen Gaspreis. An der Börse in Amsterdam kostet der maßgebliche Erdgas-Future derzeit nur noch knapp 60 Euro je Megawattstunde. Im vergangenen Herbst war er hingegen noch auf mehr als 300 Euro gestiegen. Uniper gehört inzwischen zu 99 Prozent dem Bund, der vergangenes Jahr eingestiegen war, um eine Pleite zu verhindern.

15.00 Uhr - Batteriehersteller CATL will an die Schweizer Börse

Der weltgrößte Batteriehersteller CATL plant offenbar an die Schweizer Börse SIX zu gehen. So berichtet es die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider. CATL wolle damit mindestens fünf Milliarden Dollar einsammeln, heißt es. Geplant sei, mit dem Geld die weltweite Expansion voranzutreiben und ein neues Werk in Ungarn zu finanzieren. Erst vergangene Woche hatte der chinesische Konzern eine neue Batteriefabrik in Thüringen eröffnet. CATL beliefert große Autohersteller wie Tesla, Volkswagen und BMW.

An der Schweizer Börse sollen sogenannte "Global Depository Receipts" (GDR) ausgegeben werden. Der Wert dieser Papiere bemisst sich am Wert einer anderen Aktie. CATL ist bereits an der chinesischen Börse in Shenzhen gelistet.

13.00 Uhr - Britische Regierung will Kryptowährungen stärker regulieren

Die britische Regierung strebt strengere Regeln für den Kryptomarkt an. Nach Plänen des Finanzministeriums sollen damit Verbraucher besser geschützt werden. Demnach sollen Anleger im Fall, dass ein Krypto-Unternehmen pleitegeht, Anspruch auf die Erstattung ihres investierten Geldes haben. Außerdem sollen die Pflichten zur Offenlegung und der Einhaltung von Standards stärker an den konventionellen Finanzsektor angepasst werden. Bis Ende April können nun Hinweise und Kritik zu den Vorschlägen eingebracht werden.

Der Bitcoin hat seit Jahresbeginn wieder einiges an Boden gutgemacht. Seit Anfang Januar notiert er fast 40 Prozent Plus, derzeit kostet ein Bitcoin gut 23.000 US-Dollar.

09.57 Uhr - Energiekonzern E.ON mahnt Gassparen an

Der Chef des Energiekonzerns E.ON aus dem DAX hat die privaten Verbraucher aufgefordert, größere Anstrengungen zum Einsparen von Gas zu unternehmen. „Für den Winter 23/24 können wir keine Entwarnung geben“, sagte Birnbaum jetzt vor Journalisten in Essen. Die Industrie habe Statistiken zufolge in den vergangenen Monaten rund 20 Prozent eingespart, die privaten Verbraucher aber nur etwa zehn Prozent. „Das ist zu wenig. Wir können nicht darauf bauen, dass uns wieder ein warmer Winter helfen wird.“ Er habe den Eindruck, dass sich viele Menschen in einem falschen Gefühl der Sicherheit wiegten, sagte der E.ON Manager. Die Preise im Gas-Großhandel seien zwar gesunken. Noch immer seien sie aber auf einem Niveau, das wir noch vor einigen Jahren für undenkbar gehalten haben.

09.12 Uhr – DAX mit kleinen Gewinnen, Software AG deutlich im Minus

Wegen der trüben Konjunkturaussichten verabschiedet sich die südhessische Software AG aus Darmstadt von den bisherigen Zielen. Daran ändern auch die im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Zahlen für das abgelaufene Quartal und 2022 nichts, teilte der SAP-Rivale gestern Abend mit. Aktien der Software AG im MDax mit den mittelgroßen Unternehmen verbilligen sich um 13 Prozent.

Der DAX notiert mit einem kleinem Plus von 0,2 Prozent bei 15.142 Punkten. Anleger sind vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank heute Abend vorsichtig.

Der Euro steht bei 1,08 78 Dollar.

08.52 Uhr - Rückversicherer Hannover Rück mit Rekordgewinn

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück – ein Versicherer für andere Versicherungen - hat trotz hoher Katastrophenschäden im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erzielt. Auf Basis vorläufiger Zahlen lag der Überschuss mit 1,41 Milliarden Euro überraschend fast 15 Prozent höher als im Vorjahr, wie der Dax-Konzern in Hannover mitteilte. Damit erreichte die Hannover Rück auch ihr eigenes Gewinnziel. Ein Gewinnanstieg in der Personen-Rückversicherung und höhere Kapitalerträge federten die hohen Belastungen durch Naturkatastrophen wie Hurrikan Ian ab.

07.48 Uhr – Made in Germany im Ausland gefragt

Die USA waren 2022 mit einem Rekordergebnis wieder der wichtigste Kunde der deutschen Exportwirtschaft. Die Ausfuhren von Waren in die Vereinigten Staaten summierten sich auf rund 156 Milliarden Euro, wie Reuters-Berechnungen auf Basis vorläufiger Daten des Statistischen Bundesamtes ergeben. Ähnlich sieht das die Bereichsleiterin Internationale Wirtschaftspolitik, Außenwirtschaftsrecht der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK: Die USA sind zum achten Mal in Folge wichtigster Exportmarkt deutscher Unternehmen. Auf Platz zwei folgt mit weitem Abstand Frankreich. Der US-Abstand auf China sei übrigens so groß, dass die USA auf absehbare Zeit wohl wichtigster Exportkunde bleiben werden, auch weil die konjunkturellen Bäume in China angesichts der anhaltenden Probleme im gesamtwirtschaftlich sehr wichtigen Immobiliensektor nicht in den Himmel wachsen werden, heißt es vom Kiel Institut für Weltwirtschaft IfW.

06.42 Uhr – US-Chipkonzern AMD überrascht positiv

Wie beim Erzrivalen Intel macht die eingebrochene PC-Nachfrage AMD zu schaffen. Allerdings fiel das Quartalsergebnis des Chip-Herstellers besser aus als gedacht. Getragen wurde das Wachstum vom gestiegenen Bedarf bei Chips für Rechenzentren. AMD-Titel legten daraufhin nachbörslich drei Prozent zu. „Obwohl das Nachfrageumfeld uneinheitlich ist, sind wir zuversichtlich, 2023 Marktanteile zu gewinnen und langfristiges Wachstum zu erzielen", sagte AMD-Chefin Lisa Su. Analysten rechnen aber nicht mit einer raschen Besserung der Lage. Grund seien hohen Lagerbestände und der geringere Gesamtbedarf. Außerdem verkaufe Konkurrent Intel seine Chips derzeit mit Rabatten.

06.02 Uhr – Märkte in Asien warten auf US-Notenbank Fed

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich stabil, aber auch kaum verändert. Anzeichen einer Verlangsamung der US-Löhne, der sich abkühlende US-Immobilienmarkt und das nachlassende, wenn auch lebhafte Verbrauchervertrauen nähren die Hoffnung der Anleger, dass die US-Notenbank heute die Zinsen nur um 25 Basispunkte anhebt und mit weiteren Anhebungen vorsichtiger ist. Wenn es keine Überraschungen gibt, wird das Hauptaugenmerk auf den Aussichten und dem Tonfall von US-Notenbank-Chef Jerome Powell liegen, heißt es auf dem Börsenparkett.

Mittwoch, 01. Februar 2023