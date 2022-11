Börsen-Ticker: DAX mit Verlusten - Adler Group und Brenntag

Bayerische Börsenunternehmen im Wochenrückblick

Ein Blick auf die 35 bayerischen Unternehmen an der Börse: In dieser Woche sieht die Börse 23 Aktiengesellschaften aus Bayern mit Kursgewinnen und elf bayerische Unternehmen mit Verlusten. Bei einem Unternehmen liegt der Kurs weitgehend auf dem Niveau des letzten Handelstags. Im Folgenden der Stand von Freitag (17.50 Uhr):

Unter den Unternehmen des DAX, MDAX und SDAX haben Siemens Energy (+10 Prozent), CTS Eventim (+8,8 Prozent) sowie CANCOM (+5 Prozent) diese Woche die größten Kursgewinne.

Die höchsten Kursverluste verzeichnen in dieser Woche Morphosys mit -5,3 Prozent, Scout24 mit -4 Prozent und Adidas mit -3,7 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 25. November um 17.50 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 18. November um etwa dieselbe Zeit verglichen.

17.50 Uhr – Wie lief der Freitag für die Unternehmen des DAX?

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 18 Aktiengesellschaften ein Plus und 22 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Die höchsten Kursgewinne der DAX-Unternehmen lagen heute bisher bei 2,1 Prozent (RWE), 1,2 Prozent (Fresenius) und 1 Prozent (HeidelbergCement).

Zalando musste am heutigen Börsentag bisher den höchsten Verlust hinnehmen. Der Aktienkurs des Unternehmens sank um 2,8 Prozent. Adidas (-2,3 Prozent) und Covestro (-1,5 Prozent) verloren ebenfalls.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.40 Uhr - DAX am Ende nahezu unverändert

Der deutsche Aktienmarkt hat sich zum Ausklang der Woche kaum bewegt. Der DAX ging nahezu unverändert bei 14.542 Punkten aus dem Xetra-Handel.

17.15 Uhr - Aktie von Manchester United gesucht

Es gibt hartnäckige Übernahmegerüchte in New York; die Aktie des Clubs, die an der Wall Street seit 2012 notiert, ist auf ein Dreieinhalb-Jahres-Hoch geklettert. Da gibt´s eine Familie Glazer, das sind die amerikanischen Eigentümer von Manchester United, und die hätten sich nach Optionen für eine wie auch immer geartete Übernahme umgesehen, es könnte einen Verkauf geben, oder man holt neue Investoren hinein, Genaues weiß man nicht. Der frühere Kapitän David Beckham, der länger als ein Jahrzehnt bei Manchester United aktiv war, soll angeblich Gespräche führen mit möglichen Interessenten. Und die könnten auch aus Saudi Arabien kommen, dort gibt´s einen Sportminister, und der sagt, Manchester United und auch Liverpool seien sehr interessant. Insgesamt hat die Aktie von ManU diese Woche fast 47 Prozent gewonnen.

14.15 Uhr - Orderdecke bleibt dünn

In Amerika wird heute nur verkürzt gehandelt, das ist immer so am Tag nach Thanksgiving, also ein typischer Brückentag, weil viele sich einen Tag Urlaub nehmen. Das heißt aber auch, dass die Umsatzdecke an den Europabörsen auch in den nächsten Stunden dünn bleiben wird. Die Profis wollen nun ein auffälliges Muster ausgemacht haben: In Amerika würden die Aktienumsätze immer in dieser Woche zurückgehen, und genau das ist dieses Mal wieder zu beobachten, auch an den deutschen Börsen. Das heißt aber auch, dass die Kursbewegungen bei so geringem Ordervolumen weniger aussagekräftig sind als an stärkeren Tagen. Der DAX tritt nur auf der Stelle. Der Euro gibt nach und wird für einen Dollar 03 77 gehandelt. Die Aussicht, dass die US-Notenbank FED nicht mehr ganz so aggressiv ihre Zinssätze anheben könnte, schwächt die US-Devise

12.15 Uhr - DAX behauptet sich

Der DAX kommt einfach nicht vom Fleck zum Wochenschluss. Der Index tritt bei 14.544 Punkten auf der Stelle. Dies ist auch kein Wunder nach der Kursralley seit Ende September, seitdem hat der DAX nämlich mehr als 22 Prozent zulegen können. Nun rechnen viele mit einer längst überfälligen Korrektur, nachdem acht Wochen lang die Kurspfeile nach oben zeigten. In Amerika wird heute nur mit kürzeren Zeiten gehandelt, das ist immer so am Freitag nach Thanksgiving. Die Umsätze dürften also auch tagsüber dünn bleiben. Sowohl das Wirtschaftswachstum bei uns als auch die Konsumlaune der Nürnberger GfK-Forscher haben etwas stärker zugelegt als erwartet; aber Jubelschreie löst das an der Börse keine aus, insgesamt lasse die Verbraucherlaune weiter zu wünschen übrig, heißt es in einem Marktkommentar. Schlagzeilen zu einzelnen Unternehmen bleiben Mangelware.

09.15 Uhr - Ohne Schwung in den letzten Handelstag

Die Börsen starten ohne Schwung in den letzten Tag. Aus New York gibt es wegen Thanksgiving keine Vorgaben. Auch heute wird dort nur verkürzt gehandelt. Der DAX tendiert unverändert bei 14.547 Punkten. Die Nachrichten sind gut: Die deutsche Wirtschaft ist im 3. Quartal überraschend gewachsen. Das GfK-Konsumklima fiel etwas besser aus, zeigt aber noch keine klare Trendwende bei der stark eingetrübten Stimmung der Verbraucher. Man darf gespannt sein, wie angesichts der hohen Inflation das Weihnachtsgeschäft läuft. Heute soll es ja mit dem „Black Friday“ so richtig losgehen.

08.30 Uhr - Deutsche Wirtschaft im Sommer gewachsen

Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal unerwartet gewachsen – und zwar um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Und um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das heißt, die befürchtete Rezession ist im Sommer noch nicht eingetreten. Sie wird allerdings für die Winterquartale erwartet.

07.15 Uhr - Tokio auf höchstem Stand seit zwei Monaten

Die japanische Börse hat eine gute Woche hinter sich, auch wenn es am letzten Tag noch ein kleines Minus gab. Der Nikkei-Index schloss 0,3 Prozent tiefer bei 28.283. Trotzdem bleibt er auf dem höchsten Stand seit zwei Monaten, denn über die Woche konnte er ein gutes Prozent zulegen. Die Hoffnung, dass die US-Notenbank die Zinswende verlangsamt, ist ja einer der Gründe für die weltweite Kursrally seit Ende September.

06.15 Uhr - China: Angst vor Covid-Lockdowns

Asiens Börsen tendieren uneinheitlich. Der Nikkei-Index gibt 0,4 Prozent nach auf 28.281 Punkte. Zuvor hatte er allerdings den höchsten Stand seit zwei Monaten erreicht. Die Aussicht, dass die US-Notenbank das Tempo bei der Zinswende herunterfährt beflügelt weiterhin, die Märkte. Chinas Börsen tendieren nachgebend. Der Hangseng-Index verliert 0,9 Prozent. Die Anleger sorgen sich, dass die steigenden Covid-Infektionen zu größeren, flächendeckenden Lockdowns führen.

