Börsen-Ticker: "Ein Hauch von Nikolaus"

22.09 Uhr - Dow Jones mit kleinem Wochenplus

Der unerwartet robuste Arbeitsmarkt in den USA hat die Anleger an der Wall Street verunsichert. Die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten hat im vergangenen Monat außerhalb der Landwirtschaft 263.000 neue Stellen geschaffen, das sind 63.000 mehr als erwartet. Der starke Aufbau von Arbeitsplätzen verstärke das Argument der US-Notenbank, dass noch viel getan werden müsse, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, heißt es warnend bei der ING Bank. Bei dem Geldinstitut wird damit gerechnet, dass die Notenbanker in den USA den Leitzins in diesem Monat um 50 Basispunkte anheben und dann im Februar noch einmal um 50 Basispunkte. Höhere Zinsen mögen Investoren überhaupt nicht, deshalb blieb die Stimmung an der Wall Street auch den ganzen Handelstag über gedämpft. Am Ende schloss der Dow Jones ganz leicht im Plus mit 34.428, damit hat der Index in der Woche leicht um 0,2 Prozent zulegen können.

21.10 Uhr - Boeing vor Großauftrag

Die US-Fluglinie United Airlines steht einem Zeitungsbericht zufolge vor einer großen Bestellung von Flugzeugen beim US-Hersteller Boeing. Die Firmen stünden kurz vor der Einigung über den Kauf von mehreren Dutzend Jets vom Typ 787 Dreamliner, berichtet das "Wall Street Journal", die Zeitung beruft sich auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Einigung könne noch diesen Monat erreicht werden. Obwohl noch nicht alles in trockenen Tüchern ist, scheinen die Anleger von Boeing zuversichtlich. Die Aktien des Flugzeugherstellers verteuern sich um 3,5 Prozent. Die Papiere von United Airlines dagegen verbilligen sich um ein Prozent.

18.10 Uhr - Bayerische Börsenunternehmen im Wochenrückblick

An der Börse verzeichnen diese Woche 25 bayerische Aktiengesellschaften ein Plus und neun Unternehmen aus Bayern Verluste. Ein Unternehmenskurs bewegt sich auf der Höhe des letzten Handelstags. Der Überblick zum Stand von Freitag 17.50 Uhr:

Unter den Unternehmen des DAX, MDAX und SDAX haben Morphosys (+9 Prozent), Atoss (+5,7 Prozent) sowie FMC und Nemetschek (je +4,4 Prozent) diese Woche die größten Kursgewinne.

Die Schlusslichter sind Telefónica Deutschland mit -8,5 Prozent, ProSiebenSat.1 mit -4,9 Prozent und Hensoldt mit -4 Prozent Kursverlusten.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 2. Dezember um 17.50 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 25. November um etwa dieselbe Zeit verglichen.

17.49 Uhr – Börse aktuell: Unternehmen im DAX

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 28 Aktiengesellschaften ein Plus und elf Unternehmen Verluste. Ein Unternehmenskurs bewegt sich auf der Höhe des letzten Handelstags. Der Überblick zum Stand von 17.49 Uhr:

FMC verzeichnete bisher mit 3 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Es folgt Vonovia mit +2,8 Prozent und Zalando mit +2,1 Prozent.

Die höchsten Kursverluste verzeichnet bislang RWE mit -1,3 Prozent, Symrise mit -1,1 Prozent und Allianz mit -0,8 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.49 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.45 Uhr - DAX schließt leicht positiv

Trotz negativer Vorgaben von der Wall Street haben sich die deutschen Börsen in einer stabilen Verfassung gezeigt, der DAX schloss 0,3 Prozent höher bei 14.529, allerdings ist das nach acht Wochen die erste Woche, die der Index mit Verlusten abgeschlossen hat. Das Minus fiel allerdings mit 12 Punkten überschaubar aus. Auf die Kurse gedrückt hat der neueste Arbeitsmarktbericht in den USA. Im vergangenen Monat entstanden in der Wirtschaft der Vereinigten Staaten außerhalb der Landwirtschaft 263.000 neue Stellen, das sind 63.000 mehr als von Analysten vorhergesagt. Die Arbeitslosenquote verharrte auf dem Vormonatswert von 3,7 Prozent. Diese Entwicklung nimmt von der Notenbank den Druck, bei ihrer Geldpolitik auf den Arbeitsmarkt groß Rücksicht zu nehmen. Das würde für eine Fortsetzung ihrer straffen Zinsschritte nach oben sprechen. Und das belastet die Wall Street, der Dow Jones sinkt um 0,2 Prozent.

15.48 Uhr - Robuste US-Jobdaten setzen Wall Street zu

Die starken US-Arbeitsmarktdaten machen den Börsen in New York zu schaffen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0.4 Prozent im Minus bei 34.265 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verliert 0,9 Prozent. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gibt 1,5 Prozent nach. Starke Job-Zahlen können Experten zufolge an den Zinserwartungen der Börsianer rütteln, die fest von einer Verlangsamung des Tempos der US-Notenbank Fed ausgehen.

14.45 Uhr – US-Arbeitsmarkt überraschend robust

Trotz der straffen Zinspolitik in den USA läuft der US-Arbeitsmarkt weiter heiß. Im November wurden weit mehr Stellen geschaffen als erwartet: Es kamen 263.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, nach 284.000 im Oktober, wie die Regierung in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 200.000 neuen Arbeitsplätzen im November gerechnet. Der starke Stellenzuwachs überrascht auch angesichts der Tatsache, dass Technologieriesen wie Twitter, Amazon & Co. beim Personal den Rotstift ansetzen. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 3,7 Prozent. Zugleich fielen die Lohnerhöhungen deutlich kräftiger als erwartet aus, was der Notenbank Fed mit Blick auf den Kampf gegen die hohe Inflation von zuletzt 7,7 Prozent Sorge bereiten dürfte. Der Dax drehte nach der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts ins Minus und notiert ein halbes Prozent tiefer bei 14.412 Punkten.

10.56 Uhr – Adidas trotz Deutschlands WM-Aus zuversichtlich

Adidas hält auch nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft an seinen Umsatzerwartungen für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar fest. Es bleibe bei dem vom ehemaligen Vorstandschef Kasper Rorsted ausgegebenen Ziel, mit Produkten rund um die WM - vom offiziellen WM-Ball bis zu Fan-Trikots - 400 Millionen Euro umzusetzen, heißt es. Die Umsätze lägen derzeit über denen bei der WM 2018 in Russland. In den ersten neun Monaten hatte Adidas den Umsatz im Fußball um 30 Prozent gesteigert. Die Trikots der deutschen Nationalmannschaft werden aktuell im Online-Shop von Adidas mit 50 Prozent Nachlass verkauft. Von den sieben Teams, die in Katar von Adidas ausgerüstet werden, sind im Achtelfinale nur noch Argentinien, Spanien und Japan dabei. Aktien von Adidas haben aus dem Minus leicht ins Plus gedreht.

10.47 Uhr- Stabilus Aktien gefragt

Aktien des Industrie- und Autozulieferers Stabilus verteuern sich um fast zwei Prozent und sind damit einer der stärksten Titel im MDax mit den mittelgroßen Unternehmen. Händlern zufolge lockt die Aussicht auf eine höhere Dividende. Mit voraussichtlich 1,75 Euro je Papier sollen Aktionäre 50 Cent mehr als im Vorjahr bekommen. Das ist mehr als erwartet.

09.27 Uhr – Japan WM-Sieg gegen Spanien bewegt Aktienkurse

Von dem überraschenden Sieg der japanischen Fußballnational-Elf über Spanien und der Qualifizierung für das WM-Achtelfinale profitieren gleich mehrere Aktien am Tokioter Aktienmarkt. So steigen die Titel des Social-Media- und Online-Werbeunternehmens CyberAgent, das alle Spiele der Weltmeisterschaft in Katar auf seiner Ameba-App überträgt. Aktien des Sportbekleidungsherstellers Mizuno verteuern sich ebenfalls.

09.12 Uhr – DAX startet mit kleinen Verlusten

Bevor am Nachmittag der monatliche staatliche US-Arbeitsmarktbericht vorgelegt wird sind Anleger zurückhaltend. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 14.458 Punkte.

Der Euro bewegt sich bei 1,05 18 Dollar.

05.43 Uhr – Anleger in Asien warten auf US-Arbeitsmarktdaten

Die asiatischen Aktienkurse zeigen sich weitgehend unverändert oder etwas schwächer. Die Anleger warten auf die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag und auf mögliche weitere Anzeichen für eine Lockerung der strikten Corona-Beschränkungen in China. Der japanische Aktienindex Nikkei fällt um 1,7 Prozent.