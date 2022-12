Börse: Die Entwicklungen im November 2022

22.10 Uhr - Dow Jones ohne klare Richtung

Die Anleger bleiben vorsichtig, auch in New York, vor allem angesichts der Entwicklung in China. China biete ein gemischtes Bild, heißt es beim Vermögensverwalter Bel Air. Die Proteste gegen die aktuelle Corona-Politik schafften Unsicherheit, könnten aber gleichzeitig ein Katalysator für mögliche Lockerungen sein. Die Investoren hielten sich lieber mal zurück. Der Dow Jones schloss nahezu unverändert bei 33.850 Punkten. Der Nasdaq Index verlor 0,6 Prozent. An den Märkten wird auf neue Impulse gewartet, auf frische Konjunkturdaten, wie neue Zahlen zur Inflation, zum Bruttoinlandsprodukt und zur Entwicklung am Arbeitsmarkt. Am Mittwoch steht eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell auf dem Programm. Diese Rede könnte auf die weitere Geldpolitik in den USA schließen lassen.

21.16 Uhr - IWF warnt vor Risiken in China

Möglicherweise müsse der Fonds seine Prognose für Chinas Wirtschaftswachstum nach unten korrigieren, erklärte IWF-Chefin Kristalina Georgieva in Berlin. Sie verwies auf die Coronapandemie und Schwierigkeiten auf dem Immobiliensektor in dem Land. Die Regierung in Peking habe Spielraum, um die Wirtschaft zu fördern und sich damit dem Abwärtsdruck zu widersetzen, sagte Georgieva weiter. Der IWF hat für dieses Jahr China ein Wachstum von 3,2 Prozent vorausgesagt und für das kommende Jahr 4,4 Prozent.

21.01 Uhr - Falschinformationen zu Corona bei Twitter wieder möglich

Der Kurznachrichtendienst Twitter geht offenbar nicht mehr gegen Falschinformationen zur Corona-Pandemie vor. Twitter setze nicht mehr das Regelwerk zu irreführenden Informationen zu Covid-19 durch, hieß es auf einer Internetseite der Online-Plattform zum Umgang mit Corona-Falschinformationen. Wann genau diese Mitteilung publiziert wurde, war zunächst unklar. Twitter hatte 2020 damit begonnen, gegen die Verbreitung von Falschinformationen zur Corona-Pandemie auf der Plattform vorzugehen. Der neue Besitzer des Unternehmens Elon Musk hat angekündigt, die Moderation von Inhalten bei Twitter drastisch zurückzufahren. Der Milliardär und Besitzer von Tesla tritt als radikaler Verfechter des Rechts auf Redefreiheit auf, zuletzt hat er für ziemliche Unruhe bei Twitter gesorgt, unter anderem mit der Entlassung tausender Mitarbeiter. Und Investoren von Tesla befürchten, dass sich Musk nach der Übernahme nicht mehr vollständig auf die Geschäfte des Herstellers von Elektroautos konzentrieren können, beziehungsweise weitere Anteile verkaufen muss, um seine anderen Geschäfte zu finanzieren. Die Aktien von Tesla verlieren zwei Prozent. Der Dow Jones dagegen kann sich nach früheren Verlusten fangen und rund 0,1 Prozent gutmachen.

20.18 Uhr - Verbraucherlaune in den USA sinkt

In den USA hat sich die Stimmung der Konsumenten in diesem Monat eingetrübt. Das Barometer für die Verbraucherlaune sank gegenüber dem Vormonat um zwei Zähler auf 100,2 Punkte, wie das Institut Conference Board nach seiner Umfrage mitteilte. Die noch immer recht hohe Inflationsrate in den USA gilt als dämpfend, da sie die Kaufkraft der Verbraucher senkt. Der Umfrage nach rechnen die Befragten auf Sicht von zwölf Monaten mit einer Teuerungsrate von 7,2 Prozent. Die Inflationserwartungen seien auf den höchsten Stand seit Juli gestiegen, wobei sowohl die Gas- als auch die Lebensmittelpreise die Hauptverursacher seien, heißt es beim Conference Board. Das sind natürlich keine positiven Signale, wenn auch mit einem etwas größeren Rückgang der Konsumentenstimmung gerechnet wurde.

18.25 Uhr - DAX mit kleineren Verlusten

Auch die neuen Inflationsdaten aus Deutschland haben dem Deutschen Aktienindex keine frischen Impulse geliefert. Nach den gestrigen Punktverlusten verlor der DAX 0,2 Prozent und schloss bei 14.355 Punkten. Der MDAX büßte sogar rund ein Prozent ein. Die Inflation in Deutschland schwächte sich im November etwas deutlicher ab als am Markt erwartet, mit zehn Prozent, wie hier ja schon berichtet, allerdings will an den Börsen keiner Entwarnung geben, die Richtung kann sich auch schnell wieder drehen. Erst im Frühjahr rechnen Experten mit einem stärkeren Rückgang der Inflationsrate.

14.30 Uhr – Preise in Deutschland steigen etwas langsamer

Sinkende Preise für Benzin, Diesel und Heizöl haben die Inflation in Deutschland erstmals seit Juli abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im November um durchschnittlich 10,0 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Oktober hatte die Teuerungsrate mit 10,4 Prozent auf dem höchsten Stand seit 1951 gelegen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten diesmal mit einem unveränderten Wert gerechnet. Von Oktober auf November sanken die Preise sogar, und zwar um 0,5 Prozent. Allerdings müssen sich die Verbraucher auch im kommenden Jahr auf eine kräftige Teuerung einstellen, die zu erneut sinkenden Reallöhnen führen dürfte, warnen Experten.

12.00 Uhr – DAX ohne klaren Trend

Die deutschen Aktienmärkte haben heute noch keinen klaren Trend gefunden. Der DAX ist mal leicht im Plus, mal leicht im Minus. Aktuell zeigt sich der deutsche Leitindex kaum verändert bei 14.388 Punkten. Die Sorgen der Anleger wegen der Proteste in China gegen die strenge Covid-Politik scheinen etwas kleiner zu werden. Die Aktienmärkte in China und Hongkong sind am Morgen mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel gegangen. Das stützt auch hierzulande die Märkte. Die Ausschläge der einzelnen Aktien im DAX halten sich weitgehend in Grenzen. Auffallend sind hier lediglich die Anteile von Zalando. Diese klettern um 4 Prozent. Öl ist wieder teurer. Ein Barrel der Sorte Brent notiert 3 Prozent höher bei 85,50 Dollar. Der Euro steht bei 1,0370 Dollar.

10.27 Uhr – Billigflieger Easyjet positiv für 2023

Der britische Billigflieger Easyjet will im kommenden Herbst wieder seine Kapazität von vor der Corona-Pandemie erreichen. Der Umsatz pro Sitzplatz dürfte im ersten Quartal um mehr als ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zulegen, heißt es. Laut Easyjet sind die gebuchten Ticketerträge für Ostern stark. Die Auslastung liege über der des Vorjahreszeitraums.

09.12 Uhr – DAX steigt mit Hoffnung auf China Corona-Lockerungen

Der DAX verbessert sich um 0,1 Prozent auf 14.402 Punkte.

Anleger spekulieren nach den öffentlichen chinesischen Unruhen auf eine Lockerung der Corona-Beschränkungen. Diese Spekulation wird durch Berichte angeheizt, wonach chinesische Gesundheitsbeamte eine Pressekonferenz abhalten würden, um Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu erörtern, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Der Euro bewegt sich bei 1,0374 Dollar.

07.47 Uhr – Nahrungsmittelriese Nestle hebt Wachstumsprognose erneut an

Für das laufende Jahr werde nun ein organisches Umsatzwachstum zwischen acht und 8,5 Prozent anvisiert, teilte der Schweizer Konzern anlässlich einer Investorenkonferenz mit. Bisher hatte der Hersteller von Nespresso, KitKat oder Perrier ein organisches Umsatzwachstum von rund acht Prozent erwartet. Nestle stellt außerdem die Allergie-Behandlung Palforzia auf den Prüfstand, nachdem Patienten und medizinische Fachkräfte das Produkt verhaltener als erwartet angenommen hätten. Die Überprüfung werde voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen sein.

06.03 Uhr – Märkte in Asien uneinheitlich

Die Anleger in Asien sind wegen der Folgen der chinesischen Corona-Politik weiter verunsichert. Die Märkte seien nervös, ob die erneuten Beschränkungen in der Volksrepublik zu mehr öffentlichen Unruhen führen und das Wachstum weiter untergraben, sagen Börsenhändler. Der japanische Nikkei verliert 0,5 Prozent. Hingegen können der Hang Seng in Hongkong oder die Börse in Shanghai zulegen.

Dienstag, 29.11.2022