Börsen-Ticker: Industrieproduktion in Deutschland geschrumpft

12.19 Uhr – Telefonica will Deutschland-Tochter O2 komplett übernehmen

Der spanische Telekommunikationskonzern Telefónica will seine unter dem Markennamen O2 bekannte Deutschlandtochter komplett übernehmen. Die Firma gab am Morgen überraschend ein Erwerbsangebot bekannt, das bis zu 28,19 Prozent des Grundkapitals betreffen soll. Derzeit hält Telefónica schon 71,81 Prozent der Anteile. Das Übernahmeangebot beläuft sich auf 2,35 Euro pro Aktie. Das liegt knapp 38 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs von Telefonica Deutschland. Und genau für diese 2,35 Euro werden die Aktien derzeit gehandelt. Man wolle sich auf seine Kernmärkte konzentrieren, bei denen Deutschland einen der «attraktivsten und stabilsten Telekommunikationsmärkte in Europa» darstelle. Telefónica Deutschland ist hierzulande einer der drei Handynetz-Betreiber, die großen Konkurrenten sind die Deutschen Telekom und Vodafone. Wie Telefónica Deutschland mitteilte, prüfen Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens die Angebotsunterlagen und werden dann Stellung nehmen. Die Firma hat rund 7.500 Vollzeitstellen, neben der Zentrale in München ist der ehemalige E-Plus-Sitz in Düsseldorf ein großer Firmenstandort. Deutschlandchef Markus Haas wertete das Vorhaben der spanischen Mutter als «starkes Commitment».

11.08 Uhr - Schaeffler spürt schwache Konjunktur

Der Auto- und Industriezulieferer bekommt die weltweite Konjunkturabkühlung zu spüren. Der Umsatz des Herzogenauracher Unternehmens sank im dritten Quartal um 4,2 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro, teilte Schaeffler mit. Währungsbereinigt blieb ein Umsatzplus von 0,5 Prozent. Der Gewinn verringerte sich um 4,1 Prozent auf 340 Millionen Euro. Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld verwies darauf, dass das Vorjahresquartal stark gewesen sei. Die Gewinnmarge liege über acht Prozent und damit über der Zielmarke für das Gesamtjahr. An seiner Jahresprognose hält Schaeffler fest und rechnet weiter mit einem Wachstum zwischen fünf und acht Prozent sowie einer Marge von sechs bis acht Prozent.

Die Schaeffler-Aktie hat sich im SDAX um 0,6 Prozent verbessert. Der SDAX hingegen verliert 0,5 Prozent. Der DAX verbucht ein Minus von 0,3 Prozent auf 15.090 Punkte. Der Euro steht bei 1,06 85 Dollar.

09.15 Uhr - Kleine Kursverluste zu Handelsstart

Der DAX ist nach verhaltenen Vorgaben aus Tokio und New York und schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland und China und mit einem kleinen Minus in den Handelstag gestartet. Er verliert jetzt 0,2 Prozent auf 15.104 Punkte. Der Euro steht bei 1,0702 Dollar.

08.47 Uhr - Industrieproduktion in Deutschland erneut geschrumpft

Überraschend deutlich haben die deutschen Unternehmen ihre Produktion im September gedrosselt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,4 Prozent weniger her als im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt am Morgen mit. Damit ist die Industrieproduktion in Deutschland den vierten Monat in Folge rückläufig. Ökonomen hatten nur mit einem kleinen Minus von 0,1 Prozent gerechnet.

08.33 Uhr - Licht und Schatten bei Daimler Truck

Der Nutzfahrzeughersteller hat trotz eines um fünf Prozent gesunkenen Absatzes im dritten Quartal den Umsatz steigern können. Die Erlöse legten im Jahresvergleich um drei Prozent zu auf 13,9 Milliarden Euro, teilte Daimler Truck am Morgen mit. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um fünf Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Bei beiden Werten hatten Analysten etwas mehr erwartet. Sorgen bereitet der schwache Auftragseingang. So gingen Bestellungen für 99 070 Fahrzeuge ein und damit 27 Prozent weniger. Der Konzerngewinn lag mit 957 Millionen Euro gut 30 Millionen Euro niedriger als ein Jahr zuvor. Die Aktie verliert vorbörslich rund vier Prozent.

08.20 Uhr - Fraport verdient im Sommer so viel wie nie

Die Rückkehr der Reiselust nach der Corona-Krise hat dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport im Sommer das lukrativste Quartal seiner Geschichte beschert. Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 14 Prozent auf 478 Millionen Euro, teilte der MDAX-Konzern am Morgen mit. Damit schnitt Fraport nicht nur besser ab als von Analysten erwartet, sondern übertraf auch das Ergebnis aus dem Sommer 2019 vor der Corona-Krise. Unterm Strich entfiel auf die Aktionäre mit rund 236 Millionen Euro mehr als doppelt so viel Gewinn wie im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Für das laufende erwartet Fraport-Chef Schulte in Frankfurt weiterhin etwa 60 bis 63,5 Millionen Fluggäste und damit etwa 85 bis 90 Prozent des Niveaus aus dem Rekordjahr 2019.

Die Fraport-Aktie gewinnt vorbörslich rund drei Prozent. Der DAX hingegen zeigt sich vorbörslich rund 30 Punkte schwächer bei 15.105 Punkten. Der Euro steht bei rund 1,07 Dollar.

07.23 Uhr - Nikkei schließt mit Kursverlusten

Der japanische Leitindex hat seine Gewinnserie beendet. Nach vier Tagen im Plus schloss der Nikkei den Handel mit einem Verlust von 1,3 Prozent auf dem Endstand von 32.272 Punkten.

07.01 Uhr - WeWork zahlungsunfähig

Der Büroraum-Anbieter, der zu den wertvollsten Start-ups gehörte, hat gestern Abend in New York einen Insolvenzantrag gestellt. Den Gerichtsunterlagen zufolge will das US-Unternehmen nach dem als "Chapter 11" bezeichneten Verfahren eine Sanierung anstreben. Unter anderem sollen Büroflächen verkleinert und die Kosten gesenkt werden. Der Insolvenzantrag kam nicht überraschend. Schon in der vergangenen Woche hieß es, WeWork wolle ihn in dieser Woche stellen, um seine Schulden in den Griff zu bekommen. Da war die Aktie schon deutlich eingebrochen. Gestern wurde sie vom Handel an den New Yorker Börsen ausgesetzt. WeWork wurde einst mit 47 Milliarden Dollar bewertet, ist inzwischen an der Börse jedoch nur noch 44 Millionen Dollar wert. Schwarze Zahlen hat WeWork nie geschrieben. Hinter WeWork steht der japanische Tech-Investor SoftBank und die Idee der Vermietung von sogenannten Co-Working-Spaces, also Büroräume mit gemeinsamer Infrastruktur. Insgesamt wurden keine großen Sprünge gemacht gestern an den US-Börsen. Der Dow Jones stieg leicht um 0,1 Prozent, der Nasdaq um 0,3 Prozent.

06.17 Uhr - Chinas Außenhandel im Oktober geschrumpft

Die aktuellen Zahlen zu Ex- und Importen aus China zeigen ein gemischtes Bild. Die Ausfuhren gingen mit minus 6,4 Prozent stärker zurück als erwartet. Experten hatten mit minus 3,3 Prozent gerechnet. Dafür stiegen die Importe überraschend zum Vorjahreszeitraum um 3,0 Prozent, anstatt wie vorhergesagt um 4,8 Prozent zu fallen. Das geht aus den Daten der Zollbehörde in Peking hervor. Insgesamt ist Chinas Außenhandel, Ex- und Importe zusammen, im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,5 Prozent geschrumpft. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt kämpft derzeit mit einer Immobilien-Krise und einer schwachen globalen Nachfrage.

An den Börsen in China werden kleines Verluste geschrieben. Der Shanghai Composite verliert 0,3 Prozent. In Tokio büßt der Nikkei-Index 1,3 Prozent ein. Der Dow Jones verbuchte gestern an der Wall Street ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Der Euro steht am Morgen bei 1,0706 Dollar.

Dienstag, 07. November 2023