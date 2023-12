Börsen-Ticker: Ölpreise sinken nach Treffen der Opec+

05.50 Uhr - Opec+ wollen Fördermenge erneut leicht kürzen

Die Mitglieder des Öl-Kartells Opec+ haben bei einem virtuellen Treffen beschlossen, die Fördermenge erneut leicht zu kürzen. Da diese Maßnahme jedoch freiwillig ist und es sich nur um wenige Hunderttausend Fässer pro Tag handelt, rechnen Beobachter weiterhin nicht mit steigenden Ölpreisen. Im Gegenteil: Die Preise gaben nach dem Treffen erneut nach, so dass ein Fass der Nordseesorte Brent am Morgen 80,62 US-Dollar kostete, WTI notierte bei 75,87 Dollar.

Die Rohölpreise gehen seit September wegen einer weltweit schwachen Nachfrage zurück. Einige Opec+-Staaten - allen voran Saudi-Arabien - hatten daraufhin die Fördermenge in den vergangenen Monaten gedrosselt. Entgegen ihrer Hoffnung haben sich die Ölpreise dadurch jedoch nicht erholt. Hinter den Kulissen der Opec+ soll es deshalb Diskussionen über die Fördermenge geben. Das virtuelle Treffen vom Donnerstag hätte ursprünglich bereits am vergangenen Wochenende stattfinden sollen, war in den Tagen zuvor jedoch kurzfristig verschoben worden.

