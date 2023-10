Börsen-Ticker: DAX dreht nach positivem Start ins Minus

22.15 Uhr - Wall Street ohne klaren Trend zum Schluss

Die US-Börsen sind uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones schloss kaum verändert, der Nasdaq-Index gab leicht nach. Zwei Themen beschäftigten die Anleger: der Krieg in Israel und dem Gaza-Streifen, bei dem man auch an den Kapital-Märkten inständig hofft, dass er sich nicht zum Flächenbrand in der Region ausweitet.

Das zweite Thema; der Dauerbrenner Zinspolitik. Die US-Notenbank ist nach Ansicht eines führenden Währungshüters derzeit nicht unter Zugzwang. Man habe Zeit zu sehen, ob bereits genug gegen die Inflation getan worden sei, sagte der Präsident des Fed-Bezirks Richmond. Weitere Zinsentscheide stehen Anfang November und Mitte Dezember an. Und es bleibt also spannend, wie diese Entscheidungen ausfallen.

Im Fokus stand die Bankenbranche: Bank of America und Goldman Sachs legten ihre Quartalsberichte vor. Die Zahlen wurden unterschiedlich aufgenommen. Bank of America verzeichnete gut zwei Prozent Kursplus, bei Goldman ging es dagegen fast zwei Prozent abwärts.

19.25 Uhr - Adidas hebt Prognose für dieses Jahr deutlich an

Ursprünglich waren Verluste von 450 Millionen vorhergesagt worden. Nun werden nur noch etwa 100 Millionen Euro Minus vorhergesagt. Hintergrund sind unter anderem weniger Verluste durch den Abverkauf der restlichen Yeezy-Produkte mit dem Design des Skandal-Rappers Kanye West. Adidas hatte die Zusammenarbeit mit ihm nach seinen antisemitischen Äußerungen aufgekündigt. Zudem hat sich angeblich auch das Kerngeschäft besser entwickelt, als erwartet. Die Meldung ist gerade eben gekommen und damit zu spät um sich heute im Kurs niederzuschlagen. Die Adidas-Aktie hatte heute kaum verändert geschlossen.

18.15 Uhr - DAX schließt kaum verändert

Das deutsche Börsenbarometer verbucht am Ende gerade mal 14 Punkte Plus. Also fast gleicher Schluss-Stand wie gestern. Dabei sah es zumindest am Vormittag gar nicht schlecht aus. Der überraschend gut ausgefallene ZEW-Index half zumindest kurzzeitig ein wenig. In dem Index spiegeln sich die Einschätzungen der Finanzmarktprofis wider. Die bewerten die Aussichten für die deutsche Wirtschaft im Oktober den dritten Monat in Folge weniger pessimistisch. Das Barometer erreichte sogar den besten Wert seit einem halben Jahr. Zudem gab es auch noch Konjunkturdaten in den USA – dort sind US-Einzelhandelsumsätze überraschend deutlich gestiegen. Half aber auch nichts, womöglich gab es sogar einen negativen Effekt, weil nun wieder Viele befürchten, dass die guten Daten die Notenbanken zu weiteren Zinsanhebungen verleiten könnten.

15.38 Uhr – US-Aktienmärkte starten schwächer

Es gibt eine Reihe von guten Nachrichten von Unternehmen und Wirtschaft in den USA. Das Problem: die Nachrichten sind möglicherweise zu gut, so dass die US-Notenbank freie Hand haben könnte, weiter die Leitzinsen anzuheben. Die Einzelhändler in den USA haben im September ihren Umsatz mehr als doppelt so stark gesteigert als erwartet. Die amerikanische Industrie hat zuletzt mehr produziert. Die Kapazitäten sind stärker ausgelastet als gedacht. Dann hat der Pharmakonzern Johnson&Johnson seine Gewinnziele für dieses Jahr angehoben. Die Bank of America hat ebenfalls eine gute Quartalsbilanz vorgelegt. Und die Investmentbank Goldman Sachs musste zwar einen Gewinneinbruch hinnehmen, gibt sich aber für die Zukunft zuversichtlich. Doch die Aktien der drei Konzerne sind kurz nach dem Handelsauftakt kaum verändert. Der Dow Jones rangiert nach wenigen Minuten 0,2 Prozent im Minus. Der Nasdaq verliert 1 Prozent. Der Deutsche Aktienindex büßt ein halbes Prozent ein auf 15.165 Punkte.

14.51 Uhr - Dickes Umsatzplus für US-Einzelhandel im September

Die Einzelhändler in den USA haben im September überraschend gute Geschäfte gemacht. Ihre Umsätze sind gegenüber dem August um 0,7 Prozent gestiegen, wie das US-Handelsministerium mitgeteilt hat. Experten hatten lediglich ein Plus von 0,3 Prozent erwartet. Damit sind die Einzelhandelsumsätze in den USA bereits den sechsten Monat in Folge gestiegen – und das trotz der hohen Inflation. Die amerikanischen Konsumenten bleiben also weiter eine Stütze für die Wirtschaft. Allerdings gibt das der US-Notenbank natürlich weitere Argumente für eine strengere Geldpolitik. Und höhere Zinsen treffen insbesondere die Technik-Unternehmen schwer, die viel fremdes Geld brauchen. So sieht es eine Viertelstunde vor Handelsbeginn an den Aktienmärkten in New York nach deutlichen Verlusten für den Nasdaq aus. Für den Dow Jones mit den Standardwerten werden dagegen Zugewinne erwartet.

An den deutschen Aktienmärkten überwiegen die Minuszeichen. Der DAX gibt 0,7 Prozent nach auf 15.130 Punkte.

12.08 Uhr – ZEW-Index: Talsohle der Konjunktur könnte erreicht sein

Börsenprofis bewerten die Aussichten für die deutsche Wirtschaft aktuell weniger pessimistisch als zuletzt. Das zeigt der ZEW-Index, für den das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung jeden Monat Analysten und professionelle Anleger befragt. Das Barometer zur Einschätzung der Konjunktur in den nächsten sechs Monaten stieg um 10,3 Punkte auf minus 1,1 Zähler. Der Index ist damit zwar immer noch im negativen Bereich, aber weit weniger als allgemein erwartet. Außerdem ist es der beste Wert seit einem halben Jahr. Doch es gibt weiter einen Wermutstropfen: Die aktuelle Lage der Konjunktur sehen die Börsenprofis sehr skeptisch mit minus 79,9 Punkten. Allerdings sank dieser Wert anders als in den Vormonaten nur noch leicht um 0,5 Punkte. Volkswirte sprechen von einer Schockstarre und sehen die deutschen Wirtschaft fest in der Rezessionsspur – auch wenn das ZEW sagt, die Talsohle sei erreicht. An den deutschen Aktienmärkten herrscht schon länger Vorsicht. Auch heute kommt der DAX nicht in Schwung. Er büßt aktuell 0,2 Prozent ein auf 15.202 Punkte.

10.47 Uhr – Milliardenauftrag von Vitesco für Infineon

Der Regensburger Autozulieferer Vitesco hat sich für mehr als eine Milliarde Euro Halbleiter von Infineon gesichert. Mit den Microcontrollern sollten Effizienz und Kosten von Elektroautos künftiger Generationen verbessert werden, teilte der Münchner Daxkonzern Infineon mit. Die Zusammenarbeit gelte ab 2027 und habe eine Laufzeit von mehreren Jahren.

09.22 Uhr – SportScheck wird verkauft, Support von Adidas

Der deutsche Sportartikel-Filialist SportScheck wird nach drei Jahren an den britischen Sport- und Modehändler Frasers verkauft. Frasers teilte mit, man habe sich mit dem SportScheck-Eigentümer Signa Retail auf eine Übernahme geeinigt. Die Kette setzt in 34 Filialen in Innenstadtlagen pro Jahr rund 350 Millionen Euro um. Zum Kaufpreis äußerte sich Frasers nicht. Adidas-Chef Björn Gulden sagte Frasers in der Mitteilung die Unterstützung seitens des fränkischen Sportartikelriesen zu. Die Wettbewerbsbehörden müssen der Übernahme noch zustimmen.

09.12 Uhr – DAX weiter leicht erholt, Drägerwerk gefragt

Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller Drägerwerk aus Lübeck blickt nach einem starken dritten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Grund sei insbesondere die spürbar verbesserte Lieferfähigkeit infolge der abnehmenden globalen Lieferkettenprobleme. Das ermögliche ein starkes Umsatzwachstum aus dem hohen Auftragsbestand des Vorjahres und aus der weiter hohen Nachfrage nach Dräger-Produkten und –Services, so heißt es. Die Aktien des Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller Drägerwerk sind im SDAX zu finden. Die Anteilsscheine verteuern sich um 7,5 Prozent.

Generell an den Märkten herrscht im Moment Hoffnung auf diplomatische Bemühungen im Nahost Konflikt.

Der DAX notiert mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent bei 15.266 Punkten.

Der Euro steht bei 1,05 47 Dollar.

07.11 Uhr – Toyota muss wieder Produktionsbänder stoppen

Der japanische Autoriese Toyota muss wegen eines Unfalls bei einem Zulieferer erneut Produktionsbänder in Japan stoppen. Wie der VW-Rivale bekanntgab, wurden zehn Produktionslinien in sechs der 14 Fabriken im Inland gestoppt. Nach einer Explosion beim Zulieferer Chuo Spring in der Präfektur Aichi habe man Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Teilen. Der Unfall hatte sich am Vortag in einer Fabrik des Zulieferers ereignet. Toyota will prüfen, ob die betroffenen Produktionslinien am Mittwoch wieder angefahren werden können. Toyota verfügt über 14 Montagewerke in ganz Japan, in denen Autos für den Inlands- und den Auslandsmarkt hergestellt werden. Erst kürzlich hatte Toyota die heimische Produktion wegen eines Serverproblems für einen Tag stoppen müssen. Am folgenden Tag wurde die Produktion wieder hochgefahren.

06.02 Uhr - Hoffnung auf Diplomatie im Nahen Osten hilft

Der japanische Aktienindex Nikkei verbessert sich um 0,9 Prozent. Die Börse in Shanghai liegt 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewinnt 0,4 Prozent. Händler verweisen als Antrieb auf diplomatische Bemühungen, eine Ausweitung des Krieges zwischen Israel und der Hamas über die Region hinaus zu verhindern.

Den Ölpreis drücken Berichte, die USA hätten sich auf eine Vereinbarung zur Lockerung der Sanktionen gegen Venezuela geeinigt. Eine Lockerung der Sanktionen gegen die Ölindustrie Venezuelas könnte zu einem höheren Ölangebot führen. Der Preis für die Nordseesorte Brent fällt auf rund 89 Dollar.

Dienstag, 17. Oktober 2023