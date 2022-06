Börsen-Ticker: DAX setzt zu Wochenauftakt Talfahrt fort

11.01 Uhr - Konjunktursorgen belasten Ölpreis

Die Furcht, das aufgrund der hohen Inflationsraten die Zinsen weltweit stark steigen werden und dass das die Konjunktur abwürgen könnte, hat den Ölpreis unter Druck gebracht. Denn wenn die Weltwirtschaft schwächelt, dämpft das die Nachfrage nach Energie, Rohstoffen und eben auch Öl. Der Preis für das Barrel Nordseeöl zur Lieferung im August hat sich um 1.90 Dollar verbilligt auf rund 120,10 Dollar. Auch werden die Sorgen größer, dass die chinesische Regierung ihre Anti-Corona-Maßnahmen wieder verschärfen könnte, nachdem es in einem Teil Pekings einen neuen Corona-Ausbruch gegeben hat. Und wenn die Wirtschaft Chinas auch nur teilweise still steht, wirkt auch das sich auf die Ölnachfrage aus.

Der DAX schreibt erneut tiefrote Zahlen. Er verliert jetzt 2,3 Prozent auf 13.440 Punkte. Der Euro steht bei 1,04 74 Dollar.

09.15 Uhr - DAX setzt Talfahrt fort

Nach schwachen Vorgaben aus Tokio und New York hat der DAX die neue Börsenwoche mit Verlusten begonnen. Konjunktursorgen belasten. Denn die erneut gestiegene Inflationsrate in den USA von im Mai 8,6 Prozent dürfte die US-Notenbank dazu bewegen am Mittwoch auf ihrer Sitzung den US-Leitzins weiter anzuheben. Das könnte die Wirtschaft bremsen, befürchten die Börsianer. Zudem schürt ein neuer Corona-Ausbruch in Peking die Furcht vor neuen Lockdowns in China. Und so folgen die DAX-Anleger den internationalen Märkten in die Verlustzone. Eine Viertelstunde nach Beginn des Xetra-Handels verbucht der DAX ein Minus von rund 1,2 Prozent auf 13.595 Punkte. Größte Verlierer sind Delivery Hero mit minus fünf Prozent, Zalando mit minus 3,3 Prozent und Volkswagen mit minus 2,6 Prozent. Der Euro notiert mit 1,04 82 Dollar.

08.55 Uhr - Kryptowährungen unter Druck

Die Aussichten auf kräftige Zinserhöhungen in den USA und anderen Ländern machen den Kryptowährungen zu schaffen. Denn wenn die Zinsen steigen, werden sicherere Geldanlagen wieder attraktiver und die Börsianer kehren hochriskanten Anlageklassen mehr und mehr den Rücken. Für zusätzlichen Druck sorgte die Ankündigung der Krypto-Lending-Plattform Celsius Networks, die mitteilte, sie pausiere alle Auszahlungen und Überweisungen zwischen Konten aufgrund der extremen Marktbedingungen. Das beschert dem Bitcoin jetzt zweistellige Verluste von aktuell 13,5 Prozent auf 25.250 Dollar je Bitcoin. Zeitweise war sie heute auch schon unter die Marke von 25.000 Dollar gerutscht. Für den Ethereum geht es noch deutlicher bergab. Die Kryptowährung notiert mit 1315 Dollar jetzt 21,5 Prozent niedriger, das ist der tiefste Stand seit einem halben Jahr.

08.45 Uhr - Konjunktursorgen belasten Börsen in Asien

In Tokio verlor der Nikkei-Index rund drei Prozent auf 26.987 Punkte, der breiter gefasste Topix-Index sank um 2,2 Prozent. Auch an den chinesischen Börsen ging es bergab. Die Börse in Shanghai liegt knapp ein Prozent im Minus, der CSI300-Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gibt 1,2 Prozent nach.

07.58 Uhr - Bayer vor wichtiger juristischer Entscheidung

Im jahrelangen Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken seines Unkrautvernichters Glyphosat steht eine wegweisende Entscheidung an. Der Oberste Gerichtshof der USA wird voraussichtlich heute bekanntgeben, ob er den Berufungsantrag des Agrar- und Pharmakonzerns in einem wichtigen Fall annimmt. Da war einem Kläger, der seine Krebserkrankung auf die jahrelange Verwendung des Glyphosat-haltigen Unkrautvernichters Roundup zurückführte, 25 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen worden. Dagegen hatte Bayer Berufung eingelegt. Die Erfolgschancen stehen aber schlecht, denn die Generalstaatsanwältin, die die US-Regierung vor dem Supreme Court vertritt, hat dem Gericht bereits davon abgeraten. Bayer hofft zwar weiter auf eine Überprüfung des Falls und eine Korrektur des Urteils zu seinen Gunsten. Das Gericht folgt aber in der Regel den Empfehlungen des Generalstaatsanwalts. Die Aktie von Bayer könnte also heute in den Fokus rücken an den deutschen Aktienmärkten.

06.21 Uhr - Konjunktursorgen belasten Wochenauftakt in Asien

Die angekündigten Massentests aufgrund eines neuen Corona-Ausbruchs im bevölkerungsreichsten Stadtbezirk Pekings schüren Befürchtungen vor einem erneuten Lockdown in China. Und die jüngsten Daten zur US-Inflation haben die Hoffnungen zunichte gemacht, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt überschritten haben könnte. Denn sie hat sich im Mai weiter beschleunigt auf jetzt 8,6 Prozent. Und das könnte die US-Notenbank zwingen, einen höheren Gang einzulegen. Nach schwachen US-Vorgaben werden auch in Asien rote Zahlen geschrieben. Der Nikkei-Index in Tokio verliert 2,8 Prozent, der Hang Seng in Hongkong ebenfalls 2,8 Prozent und der Shanghai Composite 1,1 Prozent. Schwach der Euro am Morgen bei 1,04 88 Dollar.

Montag, 13. Juni 2022