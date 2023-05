Börsen-Ticker: US-Inflation und Quartalszahlen im Blick

22.10 Uhr - Versöhnlicher Wochenschluss an den US-Börsen

Nach überraschend starken Daten vom US-Arbeitsmarkt und positiven Geschäftszahlen des iPhone-Konzerns Apple machten die Kurse deutlich Boden gut. Der Dow Jones an der Wall Street stieg um 1,7 Prozent auf 33.674 Punkte und konnte seinen Wochenverlust damit auf gut ein Prozent reduzieren. Der Nasdaq an der US-Technologiebörse verbesserte sich um über zwei Prozent. Die Apple-Aktie stieg um 4,7 Prozent, weil sich Apple erfolgreich gegen die Flaute im Smartphone-Markt gestemmt hat. Das iPhone-Geschäft legte um 1,5 Prozent zu auf gut 51 Milliarden Dollar. Auch bei den Aktien der angeschlagenen US-Regionalbanken ging es wieder bergauf. PacWest legten um rund 82 Prozent zu, Western Alliance um 49 Prozent. Hierzulande schloss der DAX mit einem Plus von 1,4 Prozent. Der Euro notierte zu Handelsschluss in New York mit 1,1018 Dollar.

18.16 Uhr - Apple-Aktie nach Zahlen gefragt

Der iPhone-Konzern hat aktuelle Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt – bereits gestern nach US-Börsenschluss. Heute zeigen sich die Anleger hoch erfreut. Zwar ist der Konzernumsatz das zweite Quartal in Folge gesunken, weil die Verkäufe von Mac-Computern und iPad-Tablets schwächelten. Aber Apple hat sich erfolgreich gegen die Flaute im Smartphone-Markt gestemmt. Das iPhone-Geschäft legte um 1,5 Prozent zu auf gut 51 Milliarden Dollar, trotz der ungünstigen Wechselkurse. Und das hat die Börsianer an der Wall Street positiv überrascht. Sie greifen zu bei der Aktie. Mit plus 4,9 Prozent gehört sie zu den Favoriten im Dow Jones Index. Der steigt um 1,1 Prozent. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legt 1,8 Prozent zu. Hierzulande schloss der DAX mit einem Plus von 1,4 Prozent. Der Euro notiert mit 1,1024.

17.50 Uhr – Marktbericht: Adidas, Commerzbank und weitere

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute 27 Aktiengesellschaften ein Plus und 13 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

Unter den Unternehmen des DAX hatten Adidas (+8,1 Prozent), Commerzbank (+4,9 Prozent) sowie Covestro (+4,6 Prozent) die größten Kursgewinne.

Am schlechtesten läuft es bis jetzt für Deutsche Post (-3 Prozent), Allianz (-2,2 Prozent) und RWE (-1,4 Prozent).

17.46 Uhr - DAX mit positiver Wochenbilanz

Nach den Gewinnmitnahmen gestern am Tag der Zinsentscheidung der EZB ging es heute wieder aufwärts. Der DAX schloss mit einem Plus von 1,4 Prozent auf dem Endstand von 15.961 Punkten. Ein für März vermeldeter Einbruch der Auftragseingänge in der Industrie war für die Erholung der Märkte kein Hindernis. Damit hat der DAX auch über die gesamte Woche gesehen schlussendlich ein kleines Plus verbucht von rund 40 Punkten. Größter DAX-Gewinner heute war das Papier von Adidas mit plus 8,9 Prozent. Trotz des schwachen Jahresauftakts sei das Quartalsergebnis etwas besser als befürchtet ausgefallen, hieß es von Analysten. An der Wall Street sorgen überraschend positive Quartalszahlen von Apple für Kauflaune. Der Dow Jones Index gewinnt 1,2 Prozent, die Apple-Aktie legt um 4,8 Prozent zu. Der Euro steht bei 1,1020 Dollar.

15.07 Uhr - US-Arbeitsmarkt überraschend robust

In den USA sind am Arbeitsmarkt im vergangenen Monat deutlich mehr Stellen aufgebaut worden als erwartet. Es kamen 253.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, wie die Regierung in Washington mitteilte. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote fiel im April auf 3,4 von 3,5 Prozent im März. Experten hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet. Der Arbeitsmarkt in den USA sei erstaunlich widerstandsfähig, meint man dazu bei der Helaba. Solange es keine klaren Anzeichen einer Abkühlung gebe, werde es die US-Notenbank wohl vermeiden, das Ende des Zinserhöhungszyklus klar auszurufen oder gar erste Zinssenkungen in Aussicht zu stellen. Denn in den USA setzt die hohe Inflation die US-Notenbank nach wie vor unter Druck. Aufgrund des überraschend robusten Arbeitsmarkts gewinnt der Dollar an Wert. Der Euro hat nachgegeben auf 1,09 78 Dollar.

13.12 Uhr - Evotec fliegt aus dem MDAX raus

Die Aktien des Biotechnologieunternehmens Evotec müssen den MDAX verlassen, wegen nicht fristgerechter Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts, wie die Deutsche Börse mitteilte. Dafür sollen die Aktien des hessischen Solartechnikherstellers SMA Sola hier aufrücken. Die Wechsel werden am kommenden Dienstag wirksam. Evotec hatte Anfang April über einen Cyberangriff berichtet, infolgedessen die Veröffentlichung des vollständig geprüften Geschäftsberichts für 2022 verschoben werden musste, wenngleich vorläufige Resultate schon bekannt waren. Das Unternehmen teilte nun mit, der Geschäftsbericht solle nun Mitte des Monats veröffentlicht werden. Damit sollten dann auch die Kriterien für eine Rückkehr in die DAX-Familie der Deutschen Börse erfüllt werden. Die Anleger waren zunächst recht enttäuscht, die Titel gaben zeitweise über 10 Prozent nach, doch nun hat sich die erste Aufregung gelegt, die Titel sind noch mit 2,5 Prozent im Minus.

09.15 Uhr - Adidas führt den DAX an

Adidas wird in diesem Jahr tief in die roten Zahlen rutschen. Beim Betriebsergebnis wird zum Jahresende ein Minus von 700 Millionen Euro erwartet. Das sind zu einem großen Teil die Folgen von der Trennung des umstrittenen Skandalrappers Kanye West. Der hatte den Franken über Jahre hohe Umsätze und damit goldene Jahre beschert. Der neue Adidas-Chef Björn Gulden spricht von einem Übergangsjahr 2023, in dem sich der Sportartikelhersteller neu aufstellen muss. Die Aktie startet mit einem Plus von 4,4 Prozent in den Handel. Offenbar hoffen die Anleger, dass Gulden seine Versprechen umsetzen kann und wird. Der DAX gewinnt ein halbes Prozent auf 15.808 Punkte.

06.15 Uhr - Börsen mit schwachen Wochenbilanzen

Die Nervosität wird anhalten. Das Problem ist: Die Krise im US-Bankensektor ist noch lange nicht zu Ende. Und schon jetzt steht eines fest: Die Wochenbilanz der New Yorker Börsen wird schlecht ausfallen. Der Dow Jones hat bereits gut drei Prozent an Wert verloren.

Die Bilanz für den DAX ist ebenfalls nicht gut. Am Dienstag hatte er noch die Marke 16.000 übersprungen. Eigentlich eine überaus positive Entwicklung in dieser doch sehr dramatischen Gesamtlage. Der DAX dürfte deutlich unter seinem Jahreshoch in den Handel starten – also irgendwo bei 15.750 Punkten.

Freitag, 5. Mai 2023