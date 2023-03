Börsen-Ticker: Nervöser Start wegen Silicon Valley

22.15 Uhr - Dow Jones beendet die Woche mit Verlusten

Das war kein guter Tag und erst recht keine gute Woche für die Anlegerinnen und Anleger in den USA. Der Dow Jones schloss rund eineinhalb Prozent im Minus. In der Wochenbilanz ergibt sich damit ein Verlust von über 4 Prozent. Zwar sind die Zinssorgen zuletzt wieder etwas verschwunden an der Wall Street, weil der US-Arbeitsmarktbericht nicht so stark ausfiel, dass die Notenbank Fed über besonders starke Zinserhöhungen nachdenken muss.

Aber dafür rückte ein anderes Aufreger-Thema in den Vordergrund. Die Silicon Valley Bank wurde vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt. Das Geldhaus hatte Probleme mit gefallenen Kursen festverzinslicher Wertpapiere in den eigenen Depots. Nun fragt man sich, ob nicht andere Banken ähnlich Probleme haben. Dementsprechend zählten Visa, American Express und Goldman Sachs zu den größten Verlierern.

18.35 Uhr - DAX schließt mit deutlichen Verlusten

Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich im Februar weiter robust gezeigt. Allerdings ist das Bild nicht eindeutig, denn die Arbeitslosenquote ist überraschend gestiegen und der Anstieg der Stundenlöhne hat sich abgeschwächt. Und so verbreitet sich an den Märkten die leichte Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed am 22. März ihren Leitzins nur um 0,25 Prozentpunkte anheben könnte.

Allerdings gibt es neue Sorgen und zwar um den Finanzsektor. In Kalifornien ist der Startup-Finanzierer Silicon Valley Bank in Schieflage geraten. Hintergrund sind die gestiegenen Leitzinsen, die in den letzten Monaten die Kurse festverzinslicher Wertpapiere stark fallen ließen. Und so ging hierzulande die Aktie der Deutschen Bank mit über sieben Prozent Minus aus dem Handel. Das drückte auch auf den DAX. Das Börsenbarometer schloss 1,3 Prozent im Minus.

Wochenrückblick: Bayerische Unternehmen an der Börse

Ein Blick auf die 35 bayerischen Unternehmen an der Börse: In dieser Woche sieht die Börse acht Aktiengesellschaften aus Bayern mit Kursgewinnen und 27 bayerische Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von Freitag (17.50 Uhr):

Traton verzeichnet diese Woche mit 12,5 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den bayerischen Unternehmen an der Börse. Es folgt Hensoldt mit +4,9 Prozent und Infineon mit +3,4 Prozent.

Die höchsten Kursverluste verzeichnen in dieser Woche Morphosys mit -11,1 Prozent, Nagarro und Puma mit je -7,2 Prozent und Vitesco mit -4,9 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 10. März um 17.50 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 3. März um etwa dieselbe Zeit verglichen.

17.50 Uhr – Deutsche Börsenwerte am Freitag

Unter den DAX-Werten verzeichnen heute fünf Aktiengesellschaften ein Plus und 35 Unternehmen Verluste. Der Überblick zum Stand von 17.50 Uhr:

FMC verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 1,9 Prozent. Auch die Papiere von Fresenius und Deutsche Börse AG (je +0,4 Prozent) sowie Brenntag (+0,1 Prozent) konnten sich steigern.

Deutsche Bank musste am heutigen Börsentag bisher den höchsten Verlust hinnehmen. Der Aktienkurs des Unternehmens sank um 8,1 Prozent. Daimler Truck (-4,3 Prozent) und Zalando (-3,5 Prozent) verloren ebenfalls.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

15.15 Uhr - US-Arbeitsmarkt bleibt robust

Der amerikanische Arbeitsmarkt erweist sich als äußerst robust. Im Februar wurden außerhalb der Landwirtschaft 311.000 neue Stellen geschaffen. Analysten hatten nur mit gut 200.000 gerechnet. Das bedeutet: die radikale Zinswende der US-Notenbank im vergangenen Jahr hat der Wirtschaft keinesfalls geschadet. Das gibt der FED einen größeren Spielraum für weitere Zinserhöhungen. Die hohe Nachfrage nach Arbeitskräften treibt nämlich die Löhne nach oben. Und genau diese Inflationsspirale will und muss die FED bekämpfen.

12.15 Uhr - Turbulenzen im Bankensektor

Der internationale Bankensektor gerät immer stärker unter Druck. Auslöser ist die Silicon Valley Bank in Kalifornien, die ein großes Anleiheportfolio mit enormen Verlusten verkaufen musste. Das ist eine Auswirkung der Zinswende durch die Notenbanken, die vor allem an den Märkten für festverzinsliche Papiere zu massiven Kursverlusten und gleichzeitig steigenden Renditen führte. Die noch offene Frage ist, ob und in welcher Form auch Großbanken betroffen sind. Die Anleger an den Börsen bleiben vorsichtig: Deutsche Bank verlieren über 7 Prozent an Wert. Der DAX stoppt seine Kursrally. Er rutscht um 1,6 Prozent auf 15.377 Punkte ab.

10.38 Uhr - Bankaktien unter Druck

Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital und die Ankündigung eines Milliardenverlusts der Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, haben Spekulationen ausgelöst, dass es größere Probleme innerhalb des US-Bankensystems geben könnte. Das hatte US-Bankaktien gestern auf Talfahrt geschickt und zieht deutsche Finanzwerte mit nach unten. Im DAX sind die Aktien der Deutsche Bank um rund sieben Prozent eingebrochen und damit die größten Verlierer im Index gefolgt vom Papier der Commerzbank mit minus 4,3 Prozent. Der DAX verbucht ein Minus von 1,4 Prozent auf 15.420 Punkte. Der Euro steht bei 1,05 96 Dollar.

09.25 Uhr - Es läuft rund bei Daimler Truck

Der Nutzfahrzeughersteller blickt auf eine positive Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr. Der Umsatz kletterte dank Absatzsteigerung und Preiserhöhungen um 28 Prozent auf fast 51 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis legte um 55 Prozent auf knapp 4 Milliarden Euro zu. An die Aktionäre will Daimler Truck 1 Euro 30 je Aktie als Dividende ausschütten und damit so viel wie erwartet. Für das laufende Jahr zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und geht von einer weiter positiven Entwicklung in den für das Unternehmen wichtigen Absatzmärkten aus. Die Aktie von Daimler Truck startete mit einem Plus in den neuen Börsentag, hat mittlerweile aber ins Minus gedreht und verliert drei Prozent.

09.12 Uhr - Sorgen um US-Bankensystem - DAX deutlich im Minus

Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital und die Ankündigung eines Milliardenverlusts der Silicon Valley Bank SVB haben Spekulationen ausgelöst, dass es größere Probleme innerhalb des US-Bankensystems geben könnte. Die Talfahrt der Bankaktien gestern zeigten, welche Gefahren wie etwa Kreditausfälle mit den jüngst gestiegenen Zinsen einhergehen können, heißt es an den Märkten. Aufgrund hoher Inflationsraten ist ein Ende der Zinserhöhungen aber nicht in Sicht und so hat sich die Stimmung deutlich eingetrübt an den Märkten. Nach schwachen Vorgaben aus New York und Tokio büßt der DAX kurz nach Handelsstart 1,8 Prozent ein auf 15.347 Punkte. Der Euro steht bei 1,05 80.

07.23 Uhr - Nikkei schließt mit kräftigen Verlusten

Nach den schwachen Vorgaben der US-Börsen und dem Kursrutsch bei Bankaktien in den USA gingen auch die Kurse an den japanischen Aktienmärkten auf Talfahrt. Der Leitindex Nikkei schloss mit einem Minus von 1,7 Prozent auf dem Endstand von 28.144 Punkten. In Shanghai steht ein Minus von rund einem Prozent zu Buche und in Hongkong von 2,4 Prozent. Der Euro notiert mit 1,05 88 Dollar.

06.50 Uhr - Bank von Japan bleibt auf Kurs

Die japanischen Währungshüter halten an ihrer extrem lockeren Geldpolitik vorerst unverändert fest, entschied die Bank von Japan nach zweitägigen Beratungen. Trotz auch in Japan steigender Preise sollen die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und die langfristigen bei etwa null bleiben. Denn die Bank von Japan und ihr Chef Haruhiko Kuroda gehen davon aus, dass die anziehenden Inflationsraten in Japan nur ein vorübergehendes Phänomen sind. Die geldpolitische Sitzung und Entscheidung war die letzte von Haruhiko Kuroda, dessen Amtszeit nach einem Jahrzehnt am 8. April endet. Sein designierter Nachfolger Kazuo Ueda will den lockeren geldpolitischen Kurs vorerst beibehalten, um die Wirtschaft anzukurbeln.

06.36 Uhr - Hiobsbotschaften aus der Finanzbranche

Die Anleger an den Aktienmärkten sind nervös. Für Unruhe sorgen die schlechten Nachrichten aus der Finanzbranche, die gestern einen Kursrutsch an der Wall Street ausgelöst hatten. Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital und der Kurssturz bei den Aktien von SVB Financial nach der Ankündigung eines Milliardenverlusts zeigten, welche Gefahren wie etwa Kreditausfälle mit den jüngst gestiegenen Zinsen einhergehen können, heißt es an den Märkten. Der Dow Jones sackte um 1,7 Prozent nach unten, der Nasdaq um 2,1 Prozent. In Tokio büßt der Nikkei-Index jetzt 1,6 Prozent ein. Der Euro steht bei 1 Dollar 05 88.

Freitag, 10. März 2023