Börsen-Ticker: Start in die verkürzte Oster-Woche

06.15 Uhr - Knackt der DAX sein Jahreshoch?

An den Börsen steht wegen der Oster-Feiertage eine verkürzte Woche an: Am Karfreitag wird nicht gehandelt. Auch dürfte das Handelsvolumen geringer ausfallen als sonst, weil sich viele Anleger wohl schon in die Ferien verabschiedet haben. Vor diesem Hintergrund wird die Frage spannend sein, ob der DAX sein bisheriges Jahreshoch knacken kann. Dieses liegt bei etwas über 15.700 Punkten. Am vergangenen Freitag war der deutsche Leitindex bei 15.629 Punkten ins Wochenende gegangen - es fehlt also nicht mehr viel.

Die Börsen in Asien tendieren zum Start in den April uneinheitlich. Für den Nikkei in Tokio geht es um 0,4 Prozent nach oben. Die Börse in Shanghai liegt ebenfalls 0,6 Prozent im Plus, der Hang Seng verliert dagegen um 0,6 Prozent.