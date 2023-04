Börsen-Ticker: Die Entwicklungen im März 2023

22.05 Uhr - Börsen beruhigen sich - DAX gewinnt im Quartal 12 Prozent

Vor der wegen des Karfreitags verkürzten Osterwoche haben sich die großen Börsen noch einmal robust präsentiert. Hierzulande stieg der DAX um 0,7 Prozent auf 15.629 Punkte. Für freundliche Stimmung sorgten die schwindenden Ängste vor einem globalen Banken-Crash. In den vergangenen Tagen hatte es zahlreiche Äußerungen auch aus Notenbanken und Aufsichtsbehörden gegeben, die hier für Beruhigung sorgten. Außerdem will die US-Regierung gerade für mittelgroße Regional-Banken wieder strengere Regeln einführen, die der frühere Präsident Donald Trump gelockert hatte. Ein weiterer Faktor waren abnehmende Inflations- und damit Zinssorgen. So gingen im März in der Eurozone und den USA die Teuerungsraten etwas zurück. Blickt man auf das erste Quartal, legte der DAX einen Satz um 12 Prozent nach oben hin.

21.05 Uhr - Anleger blicken auf Konjunkturdaten

Es war eine sehr erfolgreiche Woche für den deutschen Aktienmarkt. Unter dem Strich legte der DAX um rund 4,5 Prozent zu, bevor er dann bei 15.629 Punkten in das Wochenende ging. Damit hat er sich wieder dicht an sein Jahreshoch herangearbeitet, das bei knapp über 15.700 lag. In der neuen kommende Woche dürften die Anleger vor allem auf eine ganze Reihe von Konjunkturdaten blicken, die vor allem aus den USA erwartet werden. Vor allem der Arbeitsmarktbericht für März rückt in den Fokus. Aufschlussreiche Konjunkturdaten stehen zudem aus Deutschland an. Die Berichtssaison der 40 DAX-Konzerne ist unterdessen beendet und besser gelaufen als gedacht, wie es von Analysten hieß. Für Entspannung an den Börsen sorgte zuletzt auch, dass der Inflationsdruck etwas abgenommen hat.

17.55 Uhr - Wochenrückblick: Bayerische Unternehmen an der Börse

An der Börse verzeichnen diese Woche 31 bayerische Aktiengesellschaften ein Plus und drei Unternehmen aus Bayern Verluste. Ein Unternehmenskurs bewegt sich auf der Höhe des letzten Handelstags. Der Überblick zum Stand von Freitag 17.50 Uhr:

Unter den Unternehmen des DAX, MDAX und SDAX haben Adidas (+14,4 Prozent), Infineon (+10,2 Prozent) sowie Puma, Siemens Energy und Schaeffler (je +9 Prozent) diese Woche die größten Kursgewinne.

Die höchsten Kursverluste verzeichnet diese Woche CANCOM mit -2 Prozent und BayWa und Hensoldt mit je -0,7 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 31. März um 17.50 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 24. März um etwa dieselbe Zeit verglichen.

17.50 Uhr – Börse aktuell: Unternehmen im DAX

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 30 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und zehn Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Adidas verbuchte unter den börsennotierten Unternehmen des DAX bisher den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuerte sich um 4,9 Prozent. Auch die Papiere von Zalando (+2,6 Prozent) sowie Fresenius (+2 Prozent) konnten sich steigern.

Sartorius musste am heutigen Börsentag bisher den höchsten Verlust hinnehmen. Der Aktienkurs des Unternehmens sank um 5,5 Prozent. Covestro, Vonovia und Porsche Holding SE (je -0,8 Prozent) und Mercedes-Benz Group und Qiagen (je -0,4 Prozent) verloren ebenfalls.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.39 Uhr - DAX steigt um 0,7 Prozent

Auch zum Ausklang der Woche hat der deutsche Aktienmarkt den Aufwärtstrend der vergangenen Tage fortgesetzt. Der DAX stieg am Ende um 0,7 Prozent auf 15.629 Punkte.

15.45 - US-Kurse steigen – Inflationsdruck nimmt ab

Der sogenannte Index der persönlichen Konsumausgaben, kurz PCE zeigt die Kernrate der privaten Konsumausgaben an. Die Kennzahl beschreibt also die Änderung der Waren- und Dienstleistungspreise, die US-Konsumenten bei ihren Einkäufen zuletzt bezahlt haben. Und dabei schließt diese Kernrate Lebensmittel und Energie aus, also jene Dinge, bei denen die Preise besonders heftig hin- und herschwanken. Änderungen im PCE zeigen die aktuelle Inflationsgefahr an und sind für die US-Notenbank Fed deshalb ein bevorzugter Inflationsindikator.

Und nun ist der PCE-Index im Februar überraschend auf 4,6 Prozent gesunken, nach 4,7 Prozent im Januar. Das wird jetzt an den Börsen so interpretiert, dass die Zinserhöhungen der Fed begonnen haben, zu greifen.

Folge: noch einmal ein halbes Prozent Plus bei Dow Jones und Nasdaq-Index. Und das nachdem der Dow gestern schon den höchsten Stand seit drei Wochen erreicht hatte.

13.15 Uhr - Italien sperrt ChatGPT

Der auf künstlicher Intelligenz basierende Chatbot wird von der italienischen Datenschutzbehörde vorerst gesperrt. Der Entwickler der Anwendung, das US-Unternehmen OpenAI, dürfe die Daten italienischer Internetnutzer mit sofortiger Wirkung nur noch eingeschränkt verarbeiten. ChatGPT habe sich nicht an Datenschutz- und Jugendschutzregeln gehalten, heißt es weiter. Das ist eine drastische Maßnahme. Und das könnte sich auch an den Börsen bemerkbar machen. Hinter OpenAI steckt Microsoft als größter Investor. Und auch Google und andere US-Konzerne arbeiten an Chat-KIs mit ähnlichen Mechanismen. Spannend wie die Aktien reagieren an den Märkten, wenn der Hande in den USA in gut zwei Stunde losgeht.

11.30 Uhr- Inflation im Euroraum gesunken

Dank rückläufiger Energiepreise hat sich die Teuerung in der Eurozone kräftig abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im März binnen Jahresfrist nur noch um 6,9 Prozent, teilte das Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten mit einer höheren Rate von 7,1 Prozent gerechnet. Noch im Februar hatte die Teuerung bei 8,5 Prozent gelegen.

11.25 Uhr - Nordex enttäuscht mit Zahlen

Der Hersteller von Windturbinen hat am Morgen hat Nordex seine aktuellen Geschäftszahlen vorgelegt. Im vergangenen Jahr konnte Nordex zwar den Umsatz um 4,6 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro steigern. Im operativen Geschäft allerdings verzeichnete der Windturbinenhersteller einen Verlust von 244 Millionen Euro nach einem Plus von knapp 53 Millionen Euro im Jahr zuvor. Die Nordex-Aktie verliert 4,7 Prozent und gehört zu den Schlusslichtern im TecDAX. Der büßt 0,7 Prozent ein. Größter Verlierer ist das Papier von Sartorius, dass auch im DAX notiert ist, und um 6,8 gesunken ist. Das Unternehmen hatte eine 2,4 Milliarden Euro teure Übernahme des französischen Biotechunternehmens Polyplus angekündigt und die kommt offenbar nicht gut bei den Anlegern an Ein Händler bezeichnete den Deal als zu teuer.

Der DAX verbucht ein kleines Plus von 0,3 Prozent auf 15.564 Punkte. Der Euro steht bei 1,08 94 Dollar.

09.15 Uhr - DAX startet mit kleinem Plus

Vor wichtigen Inflationsdaten in der Euro-Zone am späten Vormittag geht es leicht nach oben an den deutschen Aktienmärkten. Der DAX gewinnt kurz nach Börsenbeginn 0,2 Prozent auf 15.554 Punkte. Das im M- und TecDAX notierte Papier des Windturbinenherstellers Nordex büßt 2,5 Prozent ein. Das Unternehmen hatte am Morgen einen Verlust im vergangenen Jahr gemeldet. Am späten Vormittag stehen erste Schätzungen zur Inflationsrate im März im Euroland auf der Agenda. Experten erwarten einen Rückgang auf 7,1 Prozent von 8,5 Prozent im Februar. Der Euro steht bei 1,09 02 Dollar.

08.03 Uhr - Kauflaune in Tokio zu Wochenschluss

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Plus von 0,9 Prozent auf dem Endstand von 28.041 Punkten. Der heute veröffentlichte Verbraucherpreisindex zeigte, dass sich die Kerninflation in Tokio den zweiten Monat in Folge verlangsamt hat. Das könnte Druck von der Bank von Japan nehmen, heißt es an den Märkten. Auch die Daten aus China werden positiv aufgenommen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für März signalisiert, dass die Industrie zwar langsam aber stetig wächst und sich auch der Dienstleistungssektor sich weiter erholt. An der Börse in Shanghai geht es um 0,3 Prozent nach oben. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen, der CSI300 gewinnt ebenfalls 0,3 Prozent. Der Euro steht bei 1.08 96 Euro.

07.13 Uhr - Chinas Industrie im März nur langsam gewachsen

Der offizielle Einkaufsmanagerindex lag im März etwas niedriger bei 51,9 Prozent nach 52,6 Zählern im Februar, damit aber weiter über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert. Und Analysten hatten im Schnitt mit lediglich 51,5 Punkten gerechnet. Chinas Dienstleister nahmen im Vergleich zur Industrie deutlich mehr Fahrt auf. Der entsprechende Index lag bei 58,2 Punkten gegenüber 56,3 Punkten im Februar. Die Erholung der chinesischen Wirtschaft nach der Corona-Pandemie verläuft zwar langsam aber stetig, das gefällt den Anlegern an den Börsen in Asien.

Der Shanghai-Composite gewinnt 0,2 Prozent, der Hang Seng Index in Hongkong legt 0,8 Prozent zu. Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt 1,1 Prozent, nachdem sich in Tokio den zweiten Monat in Folge die Kerninflation verlangsamt hat. An der New Yorker Wall Street war der Dow Jones gestern um ein knappes halbes Prozent gestiegen. Der Euro steht bei 1,09 02 Dollar.

Freitag, 31. März 2023