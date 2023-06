Börsen-Ticker: DAX gibt weiter nach

22.08 Uhr - Versöhnliches Ende einer turbulenten Börsenwoche

Aus Sicht der Finanzmärkte war es eine turbulente Woche, aber sie nahm ein versöhnliches Ende. Bis quasi zur letzten Minute hatten ja Demokraten und Republikaner in den USA über eine Anhebung der Schuldengrenze der Vereinigten Staaten gestritten und verhandelt. Am Ende gab es eine Einigung, und die Erleichterung darüber war fast schon mit Händen greifbar. An den Aktienmärkten ging es deutlich nach oben. Hierzulande schaffte der DAX wieder den Sprung über die Marke von 16.000 Punkten. Er kletterte um 1,3 Prozent nach oben auf 16.051 Punkte. Auch auf Wochensicht gab es am Ende ein Plus, nämlich von 0,4 Prozent. In New York legte der Dow Jones eine Art Schlusssprint hin und stieg um mehr als 2 Prozent. Der technologielastige Nasdaq-Index gewann mehr als 1 Prozent. In der kommenden Woche dürften die Anleger dann wieder verstärkt über Konjunkturdaten und Zinspolitik diskutierten, hieß es von Händlern.

20.10 Uhr - Schuldeneinigung beflügelt Wall Street

Die Absegnung des US-Schuldendeals und die jüngsten US-Jobdaten stimmen die Anleger an der Wall Street optimistisch. Der Dow Jones steigt um 2 Prozent. Der Nasdaq-Index klettert um 1 Prozent nach oben. Nach dem Repräsentantenhaus hatte ja auch der Senat am Ende einem Gesetz zugestimmt, das die Schuldenobergrenze der Vereinigten Staaten von 31,4 Billionen Dollar aufhebt. Damit sei der Zahlungsausfall der USA kurz vor knapp abgewendet worden und allmählich kehre Normalität zurück, hieß es bei Analysten. Ohne eine Einigung wäre die Schuldengrenze laut Finanzministerin Janet Yellen am 5. Juni erreicht worden. Die Märkte hatten angesichts der zähen Verhandlungen wochenlang gezittert, denn eine Zahlungsunfähigkeit der USA hätte Experten zufolge schwere Folgen für die Weltwirtschaft haben können.

18.35 Uhr - DAX mit positiver Wochenbilanz

Mit der Lösung des US-Schuldenstreits haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt zum Ausklang der Woche nochmals deutlich zugelegt. Die drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung hatte die Anleger bis zur Wochenmitte einige Nerven gekostet, ist nun aber abgehakt. Der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht fiel zudem stark aus und lenkte den Fokus wieder auf künftige Zinsentscheidungen. Von der Frage, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im Juni weiter anheben oder eine Zinspause einlegen wird, ließen sich die Anleger vor dem Wochenende aber nicht weiter verunsichern. So legte der DAX im Sog ebenfalls starker US-Börsen am Ende um 1,3 Prozent zu auf 16.051 Punkte. Das reichte für ein Wochenplus von 0,4 Prozent. Gegen den Trend fielen Aktien der Telekom um 9 Prozent. Es gibt Berichte, nach denen Amazon in den USA über ein Mobilfunkangebot zum Discountpreis nachdenkt. In New York steigt der Dow Jones um 1,8 Prozent.

Wie lief die Woche für bayerische Unternehmen an der Börse?

Ein Blick auf die 36 bayerischen Unternehmen an der Börse: In dieser Woche sieht die Börse 24 Aktiengesellschaften aus Bayern mit Kursgewinnen und zwölf bayerische Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von Freitag (17.50 Uhr):

Die höchsten Kursgewinne der bayerischen Unternehmen aus dem DAX, MDAX und SDAX liegen diese Woche bei Patrizia (13,3 Prozent), CTS Eventim, Vitesco (je 8,1 Prozent) und Nagarro (6 Prozent).

Die Schlusslichter sind Kontron mit -4,7 Prozent, Traton mit -3,7 Prozent und pbb Deutsche Pfandbriefbank mit -3,3 Prozent Kursverlusten.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 2. Juni um 17.50 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 26. Mai um etwa dieselbe Zeit verglichen.

17.50 Uhr – Deutsche Börsenwerte am Freitag

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 36 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und vier Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.50 Uhr):

Covestro verzeichnete bisher mit 6,4 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. Es folgt Adidas mit +6 Prozent und Continental mit +4,9 Prozent.

Bisherige Schlusslichter sind Deutsche Telekom mit -8,6 Prozent, Eon mit -0,5 Prozent und Hannover Re und Symrise mit je -0,2 Prozent Kursverlusten.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.50 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

17.36 Uhr - DAX mit deutlichen Gewinnen

Der deutsche Aktienmarkt ist mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der DAX stieg um 1,3 Prozent auf 16.051 Punkte. Für freundliche Stimmung sorgte vor allem die Einigung auf eine Anhebung der US-Schuldengrenze. Der Euro notiert bei 1,0725 Dollar.

16.24 Uhr – Bericht: Amazon steigt in den US-Mobilfunkmarkt ein

Der Mobilfunkmarkt in den USA könnte möglicherweise von einem neuen großen Player aufgemischt werden. Offenbar will Amazon hier einsteigen. Der Online-Handelskonzern baut offenbar an einem eigenen Mobilfunk-Angebot für Prime-Kunden in den USA. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, verhandelt Amazon mit verschiedenen Mobilfunkanbietern. Geplant seien Discount-Angebote. Für die Deutsche Telekom könnte das einen harten Schlag bedeuten, denn der Bonner Konzern verdient bislang prächtig mit seiner amerikanischen Tochtergesellschaft T-Mobile US. Die Aktien der Telekom brechen ein: Sie fallen um mehr als 8 Prozent.

14.35 Uhr - US-Arbeitsmarkt boomt trotz Zinserhöhungen

Am US-Arbeitsmarkt sind im Mai weitaus mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Es kamen 339.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, wie die Regierung in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich 190.000 neue Stellen erwartet. Zudem wurde der Wert für den Jobaufbau im April revidiert - und zwar auf 294.000 von ursprünglich gemeldeten 253.000 Stellen. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote stieg allerdings im Mai auf 3,7 von 3,4 Prozent im April. Experten hatten mit nur mit einem leichten Anstieg auf 3,5 Prozent gerechnet.

13.11 Uhr - Ceconomy will Gewinn mittelfristig verdoppeln

Die Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn aus Ingolstadt hatten in den vergangenen Jahren große Probleme. Deren Muttergesellschaft Ceconomy hat aber jetzt ehrgeizige Pläne. Denn was bislang an Gewinn bei Media Markt und Saturn abfällt, ist den Firmenchefs zu wenig. Nun hat sich Ceconomy das Ziel gesetzt bis zum Geschäftsjahr 2025/26 den operativen Gewinn zu verdoppeln auf über 500 Millionen Euro. Dabei sollen die Elektronikmarktketten nicht nur stärker auf den Internethandel setzen, sondern auch die Filialen sollen weiterhin eine große Rolle spielen. Ceconomy will nach eigenen Angaben mehr Service anbieten, um die Kunden besser zu binden. So ist beispielsweise ein Rundum-Sorglospaket geplant, bei dem die Kunden ihre Elektrogeräte bei Media Markt reparieren lassen können, selbst wenn diese nicht dort gekauft wurden. Die Anleger sind einigermaßen angetan von diesen Plänen: die Ceconomy-Aktien, die im SDAX notiert sind, kommen gut 3 Prozent voran.

11.22 Uhr - DAX wieder über 16.000 Punkten

Die Anleger sind in Kauflaune an den Aktienmärkten, nachdem ein Zahlungsausfall in den USA abgewendet worden ist. Der DAX hat die psychologisch wichtige 16.000er-Marke geknackt und gewinnt 1,2 Prozent auf 16.037 Punkte. Der Euro notiert mit 1,0776 Dollar.

11.10 Uhr - EZB-Direktor Panetta: Zinsgipfel ist bald erreicht

Die EZB ist aus Sicht des Notenbankdirektors auf ihrem Straffungskurs bereits nah am Zinsgipfel angelangt. Dennoch sei das Ende des Zinserhöhungszyklus wohl noch nicht ganz erreicht, sagte Fabio Panetta, Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der Europäischen Zentralbank, in einem Zeitungs-Interview. Die geldpolitische Debatte werde sich bald von der Frage „Wie hoch?“ auf die Frage „Wie lange?“ verlagern. Denn es gebe auch Spielraum bei der Inflationsbekämpfung, indem die Zinsen so lange wie nötig hochgehalten werden. Für übereilte weitere Zinserhöhungen sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, so Panetta. Denn schließlich habe die EZB seit der Zinswende im Juli 2022 die Schlüsselzinsen bereits sieben Mal in Folge angehoben.

09.09 Uhr - DAX flirtet wieder mit 16.000-Punkten

Der DAX ist freundlich in den Handelstag gestartet und gewinnt jetzt 0,7 Prozent auf 15.966 Punkte. Damit ist die psychologisch wichtige 16.000er-Marke wieder in greifbare Nähe gerückt. Freundliche Vorgaben der internationalen Börsen geben Unterstützung. An den Märkten ist die Kauflaune gestiegen, nachdem nun endlich die drohende Zahlungsunfähigkeit der USA vom Tisch ist. Gespannt warten die Anleger nun auf die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts der US-Regierung für Mai, der Auswirkungen auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank haben dürfte. Der Euro steht bei 1,0772 Dollar.

08.18 Uhr - Nikkei-Index schließt auf 33-Jahres-Hoch

Die Zahlungsunfähigkeit der USA ist vom Tisch. Das hat für Kauflaune gesorgt an der Börsen. An der Börse in Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Plus von 1,2 Prozent auf dem Endstand von 31.524 Punkten und damit auf dem höchsten Schlusstand seit Juli 1990. Der DAX wird vorbörslich rund 90 Punkte höher gesehen bei 15.941 Punkten. Die psychologisch wichtige 16.000er-Marke rückt also wieder in greifbare Nähe. Der Euro steht bei 1,0775 Dollar.

06.34 Uhr - Zahlungsausfall abgewendet - Anleger erleichtert

Nach dem Repräsentantenhaus hat nun auch der US-Senat einem Gesetzentwurf zugestimmt, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze bis 2025 ausgesetzt wird. Damit wurde quasi in letzter Minute ein Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft der Welt abgewendet. Denn ab Montag wäre den USA das Geld ausgegangen und hätte nicht nur der weltgrößten Volkswirtschaft geschadet, sondern auch einen wirtschaftlichen Abschwung und eine globale Finanzkrise ausgelöst können. Die Börsianer atmen auf. An der Börse in Tokio legt der Nikkei-Index ein Prozent zu, in Shanghai geht es um 0,8 Prozent nach oben und in Hongkong um 3,7 Prozent. Bereits im Vorfeld der Senats-Entscheidung war es an den US-Börsen nach oben gegangen. Der Dow Jones legte gestern 0,5 Prozent zu und der Nasdaq an der Technologiebörse sogar 1,3 Prozent. Der Euro steht am Morgen bei 1,0768 Dollar.

Freitag, 2. Juni 2023