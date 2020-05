Börsen: Dow Jones verlor 2,2 Prozent

Die Vereinten Nationen erwarten, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr um mehr als 3 Prozent schrumpfen könnte, schlimmstenfalls sogar um fast 5 Prozent. Solche Nachrichten beunruhigten die Anleger. Hinzu kommt, dass die Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China wieder größer werden. Und so schloss die Wall Street in New York deutlich im Minus. Der Dow Jones verlor 2,2 Prozent auf 23.248 Punkte.

Opec: Öl weniger gefragt

Die Aktien von JCPenney sprangen zeitweise um rund 50 Prozent nach oben. Medienberichten zufolge verhandelt die angeschlagene Kaufhauskette über einen 450 Millionen Dollar schweren Kredit, während sie auf den Insolvenz-Antrag zusteuert. Der Ölpreis fällt Das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent kostet gut 29 Dollar. Die Opec rechnet wegen der Virus-Krise mit einem Rückgang der Ölnachfrage in diesem Jahr um gut neun Millionen Barrel pro Tag. Im vergangenen Monat hatte sie noch ein Minus von knapp sieben Millionen Barrel vorhergesagt. Der Goldpreis steigt auf rund 1.714 Dollar je Feinunze. Am deutschen Aktienmarkt schloss der DAX 2,6 Prozent im Minus bei 10.543 Punkten. Und der Euro ist 1,08 14 Dollar wert.