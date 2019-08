Börse: Trump hilft Dow und DAX ins Plus

Er setze auf einen guten und fairen Deal, sagte Trump zum Ende des G7-Gipfels in Biarritz. Er halte eine Einigung mit der EU für möglich, ohne seine Drohung mit Zöllen auf Importwagen umzusetzen. Und solche Abgaben würden vor allem deutsche Autobauer treffen. Auch im Zollstreit mit China gab es positive Nachrichten. China will weiter verhandeln hatte Trump am Morgen getwittert und er erwarte, dass es einen Deal geben werde. Das hat die Optimisten an den Börsen wieder auf den Plan gerufen und den Kursen Auftrieb gegeben.

Dow, DAX und Nasdaq verbuchen Kursgewinne

In New York profitieren vor allem die Aktien von Firmen, die besonders viele Geschäfte in China machen, wie z.B. Chipunternehmen. Der Dow Jones an der Wall Street schloss am Ende 1,1 Prozent höher mit 25.899 Punkten, der technologieorientierte Nasdaq legte ebenfalls gut ein Prozent zu. Hierzulande stieg der DAX um 0,4 Prozent auf 11.658 Punkte. Der Euro notierte zu Handelsschluss in New York mit 1, 11 Dollar.