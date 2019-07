Börse: Rekorde in NY, Tristesse beim DAX

Unterschiedlicher könnten sich die Börsen dies- und jenseits des Atlantiks nicht entwickeln. In New York stürmen Dow Jones und Co. von einem Rekord zum nächsten. Der Dow schloss 240 Punkte höher bei 27 328. Der S&P für den breiten Markt kletterte erstmals über die Fabelmarke 3000 Punkte. Befeuert werden die Kurse von der Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Ende Juli. Das Bild in Deutschland ist geradezu trist im Vergleich. BASF und Daimler schockten die Anleger mit massiven Gewinnwarnungen.

Källenius räumt auf

Der neue Daimler-Chef Källenius will offenbar den Befreiungsschlag: im 2. Quartal, seinem ersten Dienstquartal, macht der Autobauer 1,6 Milliarden Euro Verlust. Die Aktie war nach der Deutschen Bank mit über 5 Prozent der große Wochenverlierer. Zu den Wochengewinnern gehört mit plus 2,4 Prozent Airbus. Der europäische Konzern profitiert von den Problemen des US-Konkurrenten Boeing und ist wieder der größte Flugzeugbauer der Welt. Der Euro kostete 1, 12 70 Dollar.